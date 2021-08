Politico wordt zusterblad van Bild

Politico organiseert in de VS ook politieke debatten (foto: de Republikeinse ex-presidentskandidaat Mitt Romney).

De Duitse uitgever Axel Springer, bekend van het boulevardblad Bild, neemt het Amerikaanse politieknieuwsmedium Politico over, inclusief het belang in Politico Europe.

De overname hing al enkele dagen in de lucht, maar Axel springer bevestigde de deal donderdagmiddag.

De essentie De Duitse mediagroep Axel Springer neemt het Amerikaanse nieuwsmedium Politico over.

Ook Politico Europe wordt volledig Duits.

Axel Springer is bekend van de boulevardkrant 'Bild', maar heeft fors geïnvesteerd in digitale media.

‘Politico wordt een aanvulling op en een versterking van onze portefeuille met een toonaangevende stem die een perspectief van binnenuit en analyse biedt van de politiek en het beleid in Washington’, staat in een persbericht. Axel Springer is in de VS al eigenaar van Insider, het bedrijf achter de zakelijke nieuwssite Business Insider. Axel Springer telde in 2015 meer dan 300 miljoen euro neer voor een meerderheidsbelang van 88 procent. Eind vorig jaar nam de uitgever ook het snelgroeiende nieuwsbrievenbedrijf Morning Brew over.

Voor Politico betekent de overname een opmerkelijke overgang. Het merk ontstond 15 jaar geleden onder impuls van twee ex-journalisten van The Washington Post. Politico werd een onafhankelijke uitdager van de gevestigde nieuwsmedia, maar zal nu zelf deel uit maken van een media-instituut.

Medeoprichter Robert Allbritton noemt de verkoop aan Axel Springer een ‘mijlpaal’. ‘We hebben bereikt wat veel concurrenten hebben geprobeerd: een consistent winstgevende publicatie maken die topjournalistiek ondersteunt’. Volgens Allbritton is Axel Springer beter in staat om Politico verder uit te bouwen ‘op wereldwijde schaal’.

De oprichter blijft aan de slag als uitgever van Politico en Protocol. Ook de hoofdredacties en directies van het bedrijf blijven aan. Politico zal in de Springer-groep als een zelfstandige entiteit gerund worden, vanuit de VS.

De deal is een mooie trofee voor Mathias Döpfner, de CEO van Axel Springer. Hij leidt een van de grootste uitgevers ter wereld, actief in meer dan 40 landen met ruim 16.000 werknemers. In haar Duitse heimat geeft de groep onder meer de kwaliteitskrant ‘Die Welt’ uit. Maar het bekendst is het bedrijf van de tabloid ‘Bild’. Springer investeerde de voorbije jaren ook massaal in zijn digitale media, onder meer met de jobsite StepStone en Aviv Group, de digitale mediaholding die onder meer de Belgische vastgoedsite Immoweb omvat.

Politico telt 500 journalisten die vooral de politieke actualiteit in Washington verslaan. Vorig jaar lanceerde het bedrijf het zustermerk Protocol, dat meer gefocust is op mondiaal beleid, geopolitiek en de diplomatieke sector. Het bedrijf publiceert geen financiële cijfers, maar zegt ‘gezonde winsten’ te boeken.

Door de overname wordt Axel Springer volledig eigenaar van de Europese Politico.

Axel Springer en Politico zijn geen onbekenden. In 2014 stapten ze samen in een joint venture om de Europese versie van Politico in de markt te zetten. Sinds april 2015 is die spin-off - met een redactie in de Brusselse Wetstraat - actief. Sinds 2019 is ze naar verluidt winstgevend. Door de overname wordt Axel Springer volledig eigenaar van de Europese Politico. Mogelijk zullen de Amerikaanse en Europese merken versmelten tot één publicatie.

Bij hun pogingen hun digitale aanbod in Engelstalige regio's te versterken, hadden de Duitsers ook een tijdje hun zinnen gezet op het onlinenieuwsmedium Axios. Dat is gespecialiseerd in kernachtige nieuwsberichten en in beknopte nieuwsbrieven over media, technologie en financiën. Saillant detail: Axios werd opgericht door Jim VandeHei, een van de stichters van Politico.