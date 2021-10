Productiehuis Bart De Pauw zwaar in het rood

TV-maker Bart De Pauw in 2014, bij de voorstelling van de fictiereeks 'The Biker Boys'.

De affaire over tv-maker Bart De Pauw, wiens proces over grensoverschrijdend gedrag woensdag begint, heeft het productiehuis Koeken Troef murw geslagen. Het bedrijf zag vorig jaar zijn business bijna integraal opdrogen.

'Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken, hé. De cijfers spreken voor zich.' Ines De Vos, de zaakvoerder van Koeken Troef en de echtgenote van tv-maker Bart De Pauw zucht als we haar aan de lijn krijgen voor duiding bij de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van het productiehuis. 'Rooskleurig is het niet.'

De essentie Het productiehuis Koeken Troef, opgericht door tv-maker Bart De Pauw, boekte in 2020 een verlies van ruim 300.000 euro.

Sinds rond De Pauw een storm uitbrak over grensoverschrijdend gedrag droogde de business langzaam op.

Over die affaire gaat woensdag een proces van start voor de correctionele rechtbank, waarbij De Pauw zich moet verdedigen tegen beschuldigingen van belaging en elektronische overlast.

Ooit was het anders. In zijn gloriedagen was Koeken Troef een bloeiend productiebedrijf dat geregeld fictiereeksen en entertainment produceerde, vooral voor de VRT. Maar toen in 2017 een storm uitbrak rond spilfiguur De Pauw, die beticht wordt van grensoverschrijdend gedrag, keerde het tij. Hoewel de tv-maker zich snel uit Koeken Troef terugtrok, vielen de opdrachten stil.

Verschrompeld

Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2020, die aan de vooravond van het correctionele proces van de tv-figuur publiek zijn gemaakt via de Nationale Bank. Koeken Troef boekte vorig jaar een verlies van 336.165 euro, terwijl het een jaar eerder nog min of meer break-even draaide. Het cijfer komt bijna integraal overeen met de kosten van de vennootschap. Dat wijst erop dat nauwelijks omzet werd gedraaid.

De brutomarge verschrompelde van 494.000 euro in 2019 tot nog zo'n 23.000 euro vorig jaar. In 2017, het recentste financieel 'normale' jaar voor Koeken Troef, bedroeg de brutomarge bijna 800.000 euro. Het zijn cijfers die, zoals De Vos zegt, voor zich spreken.

De verklaring is niet moeilijk te achterhalen. Koeken Troef teerde als productiehuis op het creatieve genie van De Pauw. Die sterkte werd een zwakte nadat in 2019 de affaire rond de tv-maker was uitgebarsten. De VRT zette per direct de samenwerking stop. De openbare omroep wilde van geen enkel programma meer weten waar De Pauw bij betrokken was, zelfs als dat achter de schermen gebeurde.

Met onze toekomst zijn we op dit moment niet bezig. Ines De Vos Zaakvoerder Koeken Troef

Koeken Troef deed nog een paar opdrachten voor andere zenders en buiten televisie. Het werkte mee aan de sketchshow 'Influencers' voor SBS, maakte de quiz 'De omgekeerde wereld' voor VTM en produceerde de 'Vossen'-expo voor de ondernemer Fernand Huts. Maar al gauw droogde het werk op. Dat is een van de elementen in de schadevergoeding van 12 miljoen euro die De Pauw eist van de VRT, nadat de openbare omroep de samenwerking had verbroken.

Bij Koeken Troef zijn nog drie mensen in dienst, voor wie het werk op een laag pitje staat. In de hoogdagen stonden 13 mensen op de payroll, naast een resem freelancers die meewerkten aan de programma's van het productiehuis.

Toekomst

Financieel kan Koeken Troef tegen een stootje. Met dank aan de gloriedagen sleept het een overgedragen winst van 975.000 euro mee, die het gros van het eigen vermogen van 1,08 miljoen euro opmaakt. Maar zonder nieuwe inkomsten kan dat spaarpotje snel slinken.

De Vos wil niet vooruitlopen op de feiten. 'Over de toekomst kan ik nog niets zeggen, om de simpele reden dat we daar op dit moment niet mee bezig zijn. Onze focus is nu om deze periode door te raken. Daarna zullen we de tijd nemen om te herbronnen en te bekijken wat we gaan doen.'