Proximus rookt vredespijp met VRT

Proximus heeft een nieuwe samenwerking afgesloten met de VRT over de de distributie van de VRT-kanalen en de programma’s in het nieuwe tv-aanbod van de telecomoperator.

Toen Proximus net voor de zomer uitpakte met zijn nieuw platform Pickx leidde dat tot veel ongenoegen bij de televisiezenders. Met Pickx wil Proximus een antwoord bieden op de groeiende concurrentie van streamingdiensten als NetFlix en Amazon. Terwijl de abonnees van Proximus per zender moeten nagaan wat op zijn tv-scherm te zien valt, bundelt Pickx die programma’s per genre. Op die manier kan de kijker zijn eigen tv-zender samenstellen.

Maar de lancering van Pickx werd bij de vier televisiezenders (VRT, VTM-moeder DPG Media, RTBF en de RTL-omroepen ) slecht ontvangen. Vooral het feit dat de telecomgroep de modernisering van zijn tv-aanbod niet met hen had besproken of hun fiat had gevraagd, zette kwaad bloed bij de tv-zenders.

Leroy

In een brief aan toenmalig Proximus-topvrouw Dominique Leroy beklemtoonden de zenders dat ze in voorafgaande vergaderingen bezwaren hadden geuit. Proximus had toen beloofd om bij de lancering te melden dat er nog geen akkoord was. Maar dat gebeurde niet.