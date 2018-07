Puur koken levert Pascale Naessens 1,1 miljoen pure winst op

‘Mijn Pure Keuken, volop genieten en toch slank.’ Wat zich in 2010 aankondigde als nog maar eens een kookboek, bleek een schot in de roos, en de start van het succesverhaal dat Pascale Naessens neerzette.

De nettowinst van haar vennootschap Mode & Media steeg vorig jaar met een kwart tot 1,1 miljoen euro. In vijf jaar vertienvoudigde de winst. Door de opeenstapeling van de winsten, en een beleid om geen dividenden uit te keren, dikte het eigen vermogen door de jaren heen aan tot 3,7 miljoen euro.

Naessens (49) groeide op in een nest van zelfstandigen. Haar ouders hadden een groothandel in dranken, maar de zaak verderzetten was geen optie. ‘Ik wilde de wijde wereld in’, zei ze daarover. Modellenwerk bracht haar in Milaan, Parijs en Hongkong. ‘Ik heb er alles uitgehaald, maar het echte topniveau heb ik niet kunnen halen.’ Terug in België werd ze omroepster bij VTM en begon ze een relatie met het kijkcijferkanon Paul Jambers. Dit jaar zijn ze 25 jaar getrouwd. Ze hernieuwden onlangs hun huwelijksbelofte in Venetië.

Hoewel ze lang de ‘vrouw van’ was, zijn de rollen nu omgekeerd. Naessens ontpopte zich tot zakenvrouw pur sang. Intussen heeft ze een tiental kookboeken, genre ‘Puur Pascale’ en ‘Puur & Lichter’, op de teller staan. Hits waarmee ze jarenlang de Vlaamse non-fictie top tien domineerde.

Naessens is de vrouw die Vlaanderen gezond en puur leerde eten. Weg met brood, aardappelen, pasta en rijst. Maak plaats voor verse groenten, quinoa, noten, zaden, en avocado’s. Zelfs de supermarktketens spreken over een Pascale-effect. Wat ze predikt, vliegt de deur uit.

‘Angstaanjagend vind ik het, hoe we ons volproppen met ongezonde voeding en ons ziek maken. Met mijn boeken schop ik de mensen een geweten’, zei ze in een gesprek met De Tijd. ‘Mijn boeken verkopen zo goed dat de overheid 150 miljoen euro zou besparen op gezondheidszorg als mijn lezers mijn boeken consequent volgen.’ Dat zette Naessens ook internationaal op de kaart. In Parijs won ze de Gourmand Awards, een prestigieuze wedstrijd in de sector. In Peking deed ze dat nog eens over.

Maar Naessens is al lang meer dan alleen haar boeken. Ze heeft haar eigen servieslijn die verdeeld wordt via het Antwerpse Serax, in België en erbuiten. In Frankrijk staan de keramieken kommetjes en schaaltjes ‘designed by Naessens’ zelfs op de tafels in enkele driesterrenzaken. Ook haar meubellijn loopt vlot, als we de omzetgroei van de Belgische meubelmaker Mintjens, waarmee ze samenwerkt, als referentie nemen. Verder in haar gamma: olijfolie, fleur de sel, glaswerk en tafellinnen. ‘Mijn boeken en andere activiteiten versterken elkaar’, zegt ze.