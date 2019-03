RTL Group zegt Brusselse beurs vaarwel

Dat is slecht nieuws voor de Belgische aandeelhouders van de mediagroep.

De Duitse mediagroep RTL Group , het bedrijf boven de Franstalige zender RTL-TVI, stelt in zijn jaarrapport dat het de Brusselse beurs gaat verlaten. 'De raad van bestuur heeft beslist om bij Euronext Brussel een delisting aan te vragen', luidt het.

Het media-aandeel blijft wel op de beurzen van Frankfurt en Luxemburg noteren. Aanleiding voor de delisting is de dunne handel in Brussel. Vorig jaar bedroeg het gemiddeld handelsvolume van het RTL-aandeel op Euronext Brussel 5.000 stuks. In Frankfurt was dat 133.000 of 26 keer meer.

Het afscheid van Brussel is slecht nieuws voor Belgische aandeelhouders van de mediagroep. Zij zien de transactiekosten fors duurder worden bij transacties op de beurs van Frankfurt. Bij Keytrade bijvoorbeeld gaat de kostprijs maal drie. (zie hieronder)

Schermvullende weergave Beurskosten Brussel versus Frankfurt. ©Keytrade

RTL Group boekte vorig jaar 2 procent meer omzet tot 6,5 miljard euro. Het is het vierde recordcijfer op rij voor de eigenaar van televisiezenders, het productiehuis Fremantle en streamingdiensten.

De nettowinst viel wel terug van 837 naar 785 miljoen euro, omdat RTL in 2017 een eenmalige meevaller boekte op de verkoop van panden in Parijs.

De omzetgroei is in belangrijke mate te danken aan de digitale poot (advertenties en content) die zijn omzet met 19 procent zag toenemen tot 985 miljoen euro. Dat is goed voor 15 procent van de groepsomzet, tegen 13 procent in 2017.

Streaming kampioenen

En RTL steekt nog een stevige tand bij voor zijn streamingdiensten als het Nederlandse Videoland en het Duitse TV Now Premium die 1 miljoen betalende gebruikers tellen. Tegen 2020 moeten dat er drie keer zoveel zijn. De mediagroep pompt, gespreid over drie jaar, daarom 300 miljoen euro in extra content en 50 miljoen euro in technologie. RTL wil op die manier van zijn platformen 'streaming kampioenen' maken.

Iets waar Deutsche Bank-analist Laurie Davison grote vraagtekens zet. In Duitsland, RTL's grootste markt, is de markt al dik bevolkt met marktleider Netflix, prijsbreker AmazonPrime Video, en verder ook P7 en 7TV die respectievelijk steunen op de zenders ZDF en Discovery. Volgens Davison, die een koopadvies heeft voor RTL, kan de forse investering het dividend op de helling zetten.

RTL mikt dit jaar op een omzetgroei van 2,5 tot 5 procent. De investeringen zullen het bedrijfsresultaat met 2,5 tot 5 procent drukken.

België