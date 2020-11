RTL weet terugval reclame-inkomsten fors in te perken

Vooral een goed scorende Duitse tak helpt Europa's grootste televisiegroep de coronaschade over heel 2020 in te dammen.

RTL Group , met 68 zenders en 31 radiostations de grootste televisiegroep van Europa, zag in het derde kwartaal de advertentie-inkomsten nog 2 procent teruglopen. Een forse verbetering tegenover het tweede kwartaal. In de lente hielden adverteerders tijdens de lockdown massaal de vinger op de knip, wat een hap van 40 procent uit de de reclame-inkomsten nam.

RTL, een beursgenoteerde dochter van de Duitse familiale mediagigant Bertelsmann, is in België bekend als eigenaar van de Franstalige zender RTL-TVi. Het gros van de inkomsten komt uit Duitsland (via televisiezenders als RTL, VOX en n-tv) en Frankrijk (M6, plus de RTL-radiozenders). In Duitsland kon de groep de jaar-op-jaarafname van de reclameontvangsten terugdringen tot 16 procent, terwijl de teller eind juni op minus 20 procent stond.

Neighbours

Een bemol in het rapport is wel Fremantle, het productiehuis dat legendarisch geworden is met de Australische soap 'Neighbours' en populaire formats als 'Idol' en 'Got Talent'. Daar kromp de omzet dit jaar met 15 procent tot iets meer dan 1 miljard euro, omdat verschillende producties door de pandemie uitgesteld worden.

Een lichtpunt is het stijgende aantal abonnees voor de streamingdiensten TV Now (Duitsland) en Videoland (Nederland). Dat zijn er intussen 1,8 miljoen, een toename met 32 procent. De inkomsten uit streaming blijven met 124 miljoen euro echter relatief klein.

Globaal nam de omzet 12 procent af tot iets meer dan 4 miljard euro. Ruim de helft van dat bedrag, 2,12 miljard, zijn advertentie-inkomsten.