RTL zet Belgische dochter in de etalage

De Europese radio- en televisiegroep RTL tast de markt af naar een koper voor haar Belgische dochter RTL Belgium. Het proces zit nog in een prille fase.

Het Belgische dossier spruit volgens onze informatie voort uit het Franse M6-dossier. RTL heeft die Franse dochter (48%), waar ook de familie Frère in participeert (7,2%), eveneens in de etalage gezet. België zou aanvankelijk mee met M6 aangeboden zijn, maar via de zakenbank JPMorgan wordt nu bekeken of het apart naar de markt kan worden gebracht.

‘Ofwel was er niet voldoende interesse bij de Franse bieders voor een packagedeal, ofwel denkt RTL dat een aparte verkoop meer kan opbrengen’, zegt een waarnemer.

RTL legde einde vorig jaar de hand op de aandelen van RTL Belgium die het nog niet in handen had. Het kocht zowel in de radio- als de televisietak de Belgische minderheidsaandeelhouders - hoofdzakelijk Franstalige krantenuitgevers - uit. De Belgische RTL-dochter werd toen naar verluidt gewaardeerd op zo’n 300 miljoen euro.

RTL Belgium heeft evenwel een moeilijk jaar achter de rug. Het leed zwaar onder de reclameval in het pandemiejaar. De omzet viel met 14 procent terug tot 159 miljoen euro en de aangepaste brutobedrijfswinst zakte, onder druk van de lagere tv- en radioreclameomzet, met ruim de helft naar 16 miljoen. Qua marktaandeel hielden de tv-zenders wel stand, met een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent, tegenover 34,5 procent in 2019.

'Er zijn argumenten voor een consolidatie in de Europese omroepsector', antwoordt RTL steevast als het een vraag krijgt over de toekomst van zijn lokale dochters.

Mogelijke overnamekandidaten lijken de Vlaamse televisiegroep SBS (in handen van Telenet), DPG Media (VTM), maar ook Rossel. De eigenaar van Le Soir stelde voor de uitkoop van uitgevers uit RTL Belgium eind vorig jaar voor om zelf RTL Belgium over te nemen. Ook de Franse televisiereus TF1 zou het dossier kunnen bekijken. IP, de reclameregie van RTL Belgium, werft al enkele jaren reclame voor de Franse groep.

Bij RTL Belgium wil men geen commentaar kwijt. RTL Group antwoordt over fusie- en overnamedossiers rond zijn lokale dochters steevast dat ‘er argumenten zijn voor een consolidatie in de Europese omroepsector'. ‘Dat geldt zowel voor M6 als voor alle andere Europese landen’, onderstreepte Thomas Rabe, de CEO van RTL, enkele weken geleden naar aanleiding van de jaarresultaten van de groep.

Schaakborden

Rabe lijkt op verschillende schaakborden tegelijkertijd te spelen in de evolutie van een Europese radio- en televisiegroep tot een Duitse mediakampioen met activiteiten in streaming en televisie die via het moederhuis Bertelsmann ook linken heeft in de uitgeefwereld en de muziekindustrie.