Reclame straks ook bij Proximus niet meer versneld af te spelen

In een wollig persbericht kondigde DPG Media vandaag aan dat het een strategisch akkoord bereikt heeft met Proximus rond de digitalisering van de televisie. Net zoals Telenet eerder deze zomer bekendmaakte, leidt dat akkoord ertoe dat reclameboodschappen niet meer doorgespoeld kunnen worden. Vanaf wanneer precies is niet duidelijk. Proximus liet De Tijd deze zomer weten dat die gesprekken liepen.

Proximus rolt in de loop van 2022 de dienst ‘TV Replay - 7 dagen’ gratis uit voor al zijn klanten. De programma's van de VTM-zenders kunnen binnenkort bekeken worden tot een week na de live-uitzending, zowel via de settopbox als in de app en online. De ingreep is te vergelijken met Telenet, dat zijn Terugkijk TV ook gratis maakte.