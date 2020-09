Reclameboegbeeld André Duval zet punt achter carrière

André Duval (66) stapt op bij Duval Union, het marketingcollectief dat hij acht jaar geleden oprichtte. Het is meteen het einde van een rijke carrière als boegbeeld van de Belgische marketingwereld.

Bruggen bouwen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ reclamewereld, dat was in 2012 de centrale gedachte achter de oprichting van Duval Union. De klassieke manier van adverteren via massamedia stond onder druk door de digitalisering en de personalisering op sociale media, maar het was nog zoeken naar de digitale reclamemodellen van de toekomst.

André Duval droomde van een groot netwerk waarin allerlei start-ups in digitale marketing, zogenaamde ad-techbedrijven, elkaar operationeel en financieel versterken om die nieuwe modellen te bouwen. De spil van dat netwerk werd Duval Union, een consultancybedrijf dat tegelijk investeerde in de aangesloten bedrijfjes.

De dagelijkse leiding van Duval Union was de voorbije jaren vooral in handen van Klaus Lommatzsch en Marc Bresseel, die in 2014 mee aan boord kwamen. Duval Union werd toen omgezet in een coöperatieve vennootschap die participaties nam in diverse start-ups. Vandaag zijn dat er 16, met samen zowat 230 werknemers.

Duval Guillaume

André Duval kwam de voorbije jaren nog zelden naar buiten. Vandaag stapt hij helemaal uit het bedrijf dat zijn naam draagt. Die uitstap ‘moet worden gezien als de afronding van een lange carrière in de marketing- en communicatiesector’, zegt hij in een mededeling.

Nog meer dan met Duval Union werd André Duval vereenzelvigd met het reclamebureau Duval Guillaume, dat in de jaren 90 en 00 het boegbeeld was van de Belgische marketingwereld. Duval, die toen bijna 13 jaar had gewerkt bij het reclamebureau TBWA, richtte het agentschap in 1996 op, samen met de copywriter Guillaume Van der Stighelen.

Duval Guillaume verwierf bekendheid met legendarische campagnes voor het biermerk Stella (‘Thuis is waar mijn Stella staat’), de tv-zender VTM (‘kleurt je dag’) en het koffiemerk Douwe Egberts (‘Het ruikt hier naar Douwe Egberts’). Tien jaar na de oprichting verkochten de stichters hun bureau aan de Franse reclamegroep Publicis. Duval Guillaume was op dat moment, met een omzet van bijna 70 miljoen euro en meer dan 200 werknemers, een van de grootste onafhankelijke reclamemakers van België.

Stokers

De twee oprichters bleven na de verkoop nog tot 2011 aan de slag bij Duval Guillaume, maar gingen dan hun eigen weg. Van der Stighelen verliet het reclamevak nadat hij zijn zoon had verloren aan een ongeval en maakte verder carrière als columnist, schrijver en muzikant.

Duval richtte na het aflopen van zijn niet-concurrentiebeding Duval Union op, dat zich vestigde in het Groenkwartier in Antwerpen. Op diezelfde site opende hij twee jaar geleden ook een luxueuze coworkingspace, Stokers, die geleid wordt door zijn dochter Valérie.

Het vertrek van André Duval bij Duval Union volgt amper enkele maanden na het afscheid van de digitale consultants Jo Caudron en Dado Van Peteghem. Zij traden zowat vijf jaar geleden toe tot het collectief door de inbreng van hun bureau DearMedia. Begin dit jaar namen ze de controle over hun bureau terug, nu onder de naam Scopernia.