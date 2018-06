Reclamefolderverdeler zet 124 jobs op de helling

BD My Shopi, de Belgische marktleider in reclamedistributie, voert in ons land tussen nu en 2020 in drie fasen een herstructurering door.

Er sneuvelen banen bij de verdeler van uw huis-aan-huisblad. Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde BD My Shopi de intentie aan om 124 werknemers, in drie fasen, te laten afvloeien.

De Belgische marktleider in reclamedistributie, die naar eigen zeggen wekelijks in 4,5 miljoen Belgische brievenbussen promopakketten levert, voegt twee productiesites samen en sluit ook twee dochterondernemingen. Waar de jobs teloor gaan en om welke dochterondernemingen het gaat, is niet meteen duidelijk. Het bedrijf was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

Digitalisering

CEO Raf Lambrix maakt zich in het persbericht sterk dat de 'reclamefolder toekomst heeft'. Recent eigen onderzoek van BD leert dat 89 procent van de Belgen papieren reclamefolders leest. In elk gezin doen twee mensen dat voor ongeveer twintig minuten per week. BD heeft in die markt van ongeadresseerde reclame een marktaandeel van meer dan 60 procent, leren de meest recente cijfers van de postregulator BIPT.

BD is in handen van NPM Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Fentener, een van de rijkste ondernemersfamilies van Nederland. Die zette begin 2017 BD te koop, maar volgens het staatsblad is er voorlopig nog geen uitkomst van het verkoopsproces. Volgens de laatst beschikbare jaarrekening draaide BD My Shopi in 2016 95 miljoen euro omzet.