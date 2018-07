Reclamekeizer Sorrell maakt comeback met deal van 300 miljoen

Martin Sorrell, die na beschuldigingen van fraude opstapte als topman van WPP, neemt het Nederlandse reclamebureau MediaMonks over voor 300 miljoen euro.

Sorrel steekt daarmee de loef af van zijn voormalige werkgever WPP dat ook naar de Nederlanders lonkte. MediaMonks telt wereldwijd 700 werknemers die digitale creaties - websites, games, filmpjes, virtual reality, ... - maken voor reclamedoeleinden. Het hoofdkwartier is in Hilversum, maar het bedrijf bouwde door de jaren heen ook kantoren uit in wereldsteden als New York en Shanghai. Onder andere Google, Nike, Lego en Red Bull doen beroep op de creatievelingen van Mediamonks.

'I'm sir Martin Sorrell. Senior Monk at the biggest creative production company on the planet', staat sinds vandaag op het visitekaartje van Sorrell, die ondanks zijn leeftijd (73) van geen ophouden weet.

Sorrell was tot drie maanden geleden topman van WPP, het grootste reclamebedrijf ter wereld. Hij nam WPP in 1985 over dat toen het bedrijf nog door het leven ging als Wired and Plastic Products als producent van onder andere winkelmandjes. Sorrell veranderde het geweer van schouder en bouwde WPP via een aaneenschakeling van overnames uit tot een reclame-imperium van 200.000 werknemers in meer dan honderd landen.

Prostitutie

Maar zijn troon begon te wankelen. Het aandeel kreeg vorig jaar op de Britse beurs een grote rammeling toen bleek dat nieuwe grootmachten als Google en Facebook met hun digitale advertenties aan de winst van WPP knabbelen. Bovendien werd Sorrell beschuldigd van gesjoemel en financieel wangedrag. Hij zou geld van het bedrijf gebruikt hebben om een prostituee te betalen, wat Sorrell zelf ontkende.

Sorrell zette uiteindelijk zelf een stap opzij. 'De tumult zet te veel onnodige druk op de business', klonkt het toen. 'Natuurlijk neem ik na 33 jaar met spijt in het hard afscheid. Deze job was mijn passie. Ik haalde er mijn energie uit.'

Lang bleef hij niet rusten. Amper zes weken later stak hij 40 miljoen pond in een nieuw vehikel S4 Capital. Het einddoel: een nieuw internationaal marketingbedrijf bouwen. Met de overname van Mediamonks slaat hij zijn eerste grote slag, na een biedstrijd waar naar verluidt ook WPP en Accenture waren betrokken.

Londense beurs

De twee oprichters van Mediamonk - Wesley ter Haar en victor Knaap - krijgen een belang van 25 procent in S4 Capital dat binnen enkele maanden een notering op de Londense beurs krijgt.