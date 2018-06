Reclamekeizer Sorrell ontkent prostitueebezoek

De gewezen reclame-CEO Martin Sorrell heeft voor het eerst openlijk gereageerd op de geruchten dat hij met het geld van zijn bedrijf WPP naar de hoeren ging.

Sorrell was vrijdag te gast op het de jaarlijkse hoogmis van de reclamesector in Cannes. Het was een van zijn zeldzame publieke optredens sinds hij in april was opgestapt als baas van WPP, 's werelds grootste reclamegroep.

De 73-jarige Sorrell moest het veld ruimen na beschuldigingen over gesjoemel met geld. Wat er precies aan de hand was, maakte WPP niet bekend. En ook Sorrell weigerde elk commentaar. Al ontkende hij fouten te hebben gemaakt.

Al snel dook het gerucht op dat Sorrell geld van WPP zou hebben gebruikt om een prostituee te betalen. Volgens Wall Street Journal en Financial Times werd de gewezen WPP-baas aan de galg gepraat door een collega.

Het is niet waar Martin Sorrell Ex-baas WPP

Op het podium in Cannes kreeg Sorrell vrijdag van Ken Auletta, journalist bij The New Yorker, de vraag of het gerucht klopte. Hij verwees eerst naar eerdere verklaringen van een woordvoerder - die had ontkend - maar voegde daar uiteindelijk aan toe: 'Het is niet waar'.

Na zijn plotselinge vertrek doken nog verhalen op over Sorrells agressieve behandeling van zijn personeel. In een reactie noemde de reclamegoeroe die verhalen overdreven. Hij beklemtoonde dat hij alleen hoge eisen stelde aan zijn medewerkers.

Over zijn ontslag merkt hij nog op: 'Ik meende deat de situatie onhoudbaar was geworden en ik vond dat het in het belang was van de aandeelhouders, klanten en medewerkers van het bedrijf.'