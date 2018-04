Reclamekeizer stapt op na onderzoek over mogelijk gesjoemel

Sir Martin Sorrell (73), de topman van 's werelds grootste reclamebedrijf WPP, stapt dan toch op na de beschuldigingen over mogelijk financieel wangedrag.

'Tot ik erbij neerval.' Dat was in een interview met De Tijd drie jaar geleden het antwoord van Sorrell op de vraag hoe lang hij nog aan het hoofd van reclamereus zou staan. Dat afscheid komt nu vroeger dan verwacht.

Vorige week bleek al dat de troon van Sorrell aan het wankelen was, maar toen ontkende hij formeel dat hij fouten had gemaakt. De raad van bestuur van WPP nam een onafhankelijk advocaat onder de arm om te onderzoeken of Sorrell op een ongeoorloofde manier met geld van het bedrijf was omgesprongen.

WPP laat weten dat het onderzoek is afgerond, maar meer uitleg geeft het bedrijf niet. Wel wordt herhaald dat de beschuldiging niet van materieel belang voor het bedrijf zijn.

Passie

In een brief aan het personeel van WPP stelt Sorrell nu dat de 'huidige tumult te veel onnodige druk zet op de business'. 'In het belang van u, onze klanten en alle aandeelhouders is het daarom beter dat ik een stap opzij zet.' Volgens een bron zou Sorrell evenwel niet echt opgezet zijn geweest met de manier waarop het onderzoek werd gevoerd. Dat maakte dat het niet echt zeker was of hij nog wel met zijn raad van bestuur zou kunnen samen werken.

'Natuurlijk neem ik na 33 jaar met spijt in het hart afscheid. Deze job was mijn passie, ik haalde er al jaren mijn energie uit. Maar in het belang van het bedrijf is het beter dat ik mijn functie neerleg.'

Bestuursvoorzitter Roberto Quarta zal de taken van Sorrell nu overnemen tot er een nieuwe CEO gevonden is. Twee andere toplui, Mark Read en Andrew Scott, zijn aangesteld als operationeel directeurs.

De zoektocht naar een nieuwe CEO, waarbij zowel naar interne als externe kandidaten zal gekeken worden, kan enkele maanden in beslag nemen.

Winkelmandjes

Sorrell, die een van de best betaalde Britse CEO's is, nam WPP in 1985 over. Het bedrijf, dat onder meer winkelmandjes maakte, was toen een zo goed als lege schelp. Via een agressieve overnamepolitiek bouwde Sorrell Wire and Plastic Products uit tot een imperium van honderden reclame- en mediabureaus, goed voor meer dan 200.000 werknemers actief in 112 landen.