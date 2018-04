Reclamekoning Martin Sorrell in nauwe schoentjes

WPP , het grootste reclamebureau ter wereld, heeft dinsdag een advocatenkantoor in de arm genomen om te onderzoeken of CEO Martin Sorrell op een ongeoorloofde manier met het geld van het bedrijf is omgesprongen. 'De raad van bestuur van WPP heeft een onafhankelijke advocaat aangesteld nadat Sir Martin Sorrell van persoonlijk wangedrag was beschuldigd', zei het bedrijf.