Reclamereus Interpublic koopt data van 2,2 miljard consumenten

De Amerikaanse reclameholding Interpublic telt 2,3 miljard dollar neer voor het databedrijf Acxiom Marketing Solutions (AMS). De deal toont aan dat de advertentiewereld minder afhankelijk wil worden van Google en Facebook.

Interpublic Group of Companies (IPG) is een van het handvol grote reclameholdings dat de advertentiewereld traditioneel domineerde. Onder de paraplu van de groep zitten tientallen merken, zoals de reclamebureaus McCann en Initiative, het sportmarketingagentschap Octagon en het PR-bureau Weber Shandwick. In ons land heeft Interpublic ook een minderheidsbelang in het reclamebureau Happiness.

Interpublic en andere reclamegroepen verwierven de voorbije jaren heel wat expertise rond digitale en meer gepersonaliseerde campagnes, maar ze misten de grondstof om die kennis te laten renderen: de data over de voorkeuren en het gedrag van grote groepen consumenten. Daarvoor moeten ze een beroep doen op de digitale reuzen Facebook en Google , die miljarden verdienen met de verkoop van gebruikersdata.

Met de overname van AMS probeert Interpublic die afhankelijkheid af te bouwen. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de beursgenoteerde Amerikaanse dataspecialist Acxiom , verzamelt en verwerkt (geanonimiseerde) informatie van naar schatting 2,2 miljard consumenten in de hele wereld. AMS en zijn 2.100 werknemers zullen worden ingebed in het media-agentschap IPG Mediabrands, het filiaal dat de vele merken van Interpublic wereldwijd aanstuurt.

Privacyregels

Het is niet duidelijk of IPG de data van AMS alleen voor zijn eigen merken zal gebruiken, of dat het van plan is om die ook te verkopen aan derde partijen. In een interne mail die Adweek kon inkijken, maakt IPG-topman Michael Roth zich sterk dat alle verworven data op een ‘ethische manier’ verworven zijn, met instemming van de betrokken consumenten. Dat is niet onbelangrijk in een tijd dat de overheid steeds nauwer toekijkt op respect voor de privacyregels.