Reclamereus WPP presteert beter dan verwacht na exit topman

Reclamereus WPP behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar minder omzet, maar presteert toch beter dan verwacht. Analisten hadden een daling van de omzet met 1 procent verwacht, maar WPP kon de schade beperken tot een daling van 0,1 procent (tot 2,95 miljard dollar). Dat maakt het concern bekend na een onrustige periode door de commotie rond oprichter en topman Martin Sorrell. Het aandeel van WPP steeg bijna negen procent na deze bekendmaking.

Gesjoemel

Sorrell, die gezien wordt als de keizer van de reclamewereld , kwam eerder deze maand in diskrediet door een onderzoek van de raad van bestuur van WPP naar vermeende fraude . De 73-jarige topman wordt ervan beschuldigd gesjoemeld te hebben met geld van WPP. Hoewel Sorrell dat ontkent, besliste hij toch om een stap opzij te zetten na een carrière van 33 jaar .

Over de kern van de zaak is weinig geweten. Een onafhankelijke advocaat werd onder de arm genomen om de rol van Sorrell te onderzoeken, maar zelfs na het afgerond onderzoek gaf het bedrijf geen extra uitleg. De directie van WPP herhaalde wel meerdere keren dat de beschuldigingen niet van materieel belang zijn voor het bedrijf.

Imperium

De raad van bestuur besloot daarop twee interimmanagers aan te stellen voor de operationele leiding en bestuursvoorzitter Roberto Quarta een uitvoerende rol te geven. De beurs reageerde daar niet enthousiast op, want Sorrell wordt gezien als de juiste man op de juiste plaats bij het marketingbedrijf. Sorrell bouwde het voormalige Wire and Plastic Products uit tot een imperium van 400 reclame- en mediabureaus, de grootste reclamegroep ter wereld.

De beurs was sowieso al niet meer mild voor WPP: in Londen verloor de reclamereus in een jaar tijd bijna 38 procent van zijn beurswaarde. Volgens Sorrell een echte aframmeling voor de slechte jaarresultaten van 2017. Ondanks het goede nieuws op maandag, wijzigt het bedrijf zijn verwachtingen voor het komende jaar niet. Dat zegt voorzitter Quarta.