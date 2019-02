Redactie l'Avenir stemt over sociaal akkoord

De krant l’Avenir verscheen afgelopen vrijdag niet als gevolg van werkonderbrekingen op donderdag. Aanleiding was een aanslepend conflict over een herstructurering die de directie en aandeelhouder Nethys willen doorvoeren. Nethys is de holding die met geld van de Waalse lokale overheden ook het Waalse kabelnet en energiebelangen groepeert.

In zijn weekendeditie pakte l’Avenir op zijn voorpagina en op de volgende vier pagina’s in de krant breed uit met een verhaal over mismanagement door Nethys en zijn toioplui Stéphane Moreau (CEO van Nethys) en Pol Heyse (CFO en voorzitter van l’Avenir). Waarop Nethys in een persbericht zijn beklag deed over de ‘leugens’ en ‘intentieprocessen’ in de berichtgeving.