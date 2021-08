Rendabele magazines bezorgen Roularta ‘recordresultaten’

De eerste helft van 2020 was voor Roularta Media Group , net als voor andere mediabedrijven, een moeilijke periode . Door de lockdowns kenden de advertentie-inkomsten een forse terugval, wat resulteerde in een omzetdaling van 18,5 procent.

Die duik is in de eerste zes maanden van 2021 bijna helemaal goedgemaakt. De omzet schoot 17,5 procent hoger tot 141,7 miljoen euro en ligt daarmee weer ongeveer op het niveau van de eerste jaarhelft van 2019.

De sterke omzetgroei is in de eerste plaats te danken aan de lezersmarkt, die zich bevestigt als de grootste bron van inkomsten voor Roularta, goed voor 58,9 miljoen euro. De reclame-inkomsten hadden vooral in het eerste kwartaal nog te lijden onder de lockdowns, maar gingen toch flink de hoogte in tot 53,1 miljoen euro.