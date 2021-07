Rossel en DPG Media hertekenen Franstalig medialandschap

Dankzij de overname van de mediagroep RTL krijgt DPG Media meer grip op de reclameprijzen in België. Maar krijgt het ook grip op de digitalisering van het tv-landschap?

Met de aankoop van de Franstalige radio- en tv-groep RTL België hertekenen Rossel en DPG Media het Franstalige medialandschap fundamenteel. De twee mediagroepen legden samen 215 miljoen euro neer. RTL België zal ook een dividend van 35 miljoen uitbetalen aan RTL Group. Samen dus 250 miljoen euro.

RTL België is marktleider in televisie in Franstalig België. De groep is de eigenaar van de tv-zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug RTL. Samen waren die goed voor een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent in 2020. Bel RTL, Radio Contact en Mint zijn de radiostations in de portefeullie. Ook de streamingdienst RTL Play en de nieuwssite RTLInfo.be maken deel uit van de groep.

Voor de adverteerders verdwijnt een mediapartner. Dat kan een negatief effect op de reclameprijzen hebben. Luc Suykens CEO Unie van Belgische Adverteerders

Na de deal ontstaat een Belgische advertentiereus die zijn gelijke niet kent. RTL België, Rossel Group en DPG Media vertegenwoordigen samen 41 procent van de advertentiemarkt in radio, tv en print. In radio (52%) en tv (59%) vertegenwoordigt de groep zelfs meer dan de helft van de markt.

DPG Media DPG Media, vroeger bekend als De Persgroep, is het grootste Belgische mediabedrijf. Het is actief in België, Nederland en Denemarken en bezit in ons land onder meer de volgende mediamerken: Tv-zenders: VTM, Q2, CAZ, Vitaya

Radio: Q-Music, Joe, Willy

Nieuwsmedia: Het Laatste Nieuws, De Morgen, 7sur7

Tijdschriften: Humo, Dag Allemaal, Story, TV Familie

Onlinediensten: Spaargids.be, Mijnenergie.be, Livios.be, Tweakers, Jobat (in joint venture met Mediahuis)

Telecomdiensten: Mobile Vikings, Jim Mobile

Dezelfde reclame

Geen wonder dat de adverteerders de overname van RTL België met argusogen volgden. 'Mijn eerste reactie was voorzichtig', zegt Luc Suykens, die sinds april CEO is van de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) en daarvoor meer dan 30 jaar bij Proctor & Gamble werkte. 'Uiteindelijk verdwijnt voor de adverteerders een mediapartner.'

Naar welke tv-programma's mensen in Vlaanderen of Wallonië kijken mag dan al verschillen, de reclame is meestal dezelfde. Tom Evens Professor Media UGent

Toch lijken de adverteerders in België niet ontevreden met de verschuiving in het medialandschap. Om twee redenen. Ten eerste blijft RTL een lokale speler. Ten tweede gaat het om een geïntegreerd mediamodel. RTL België komt niet in handen van andere tv-spelers zoals Talpa Network in Nederland of TF1 in Frankrijk. DPG Media en Rossel brengen uit de uitgeverswereld extra ervaring mee.

Door de joint venture tussen Rossel en DPG Media krijgen adverteerders de mogelijkheid een nationale reclamecampagne uit te rollen zonder dat daar partijen uit de twee landsdelen voor ingeschakeld moeten worden. Dankzij een nationaal reclameaanbod hebben beide mediagroepen meer grip op de reclameprijzen in België.

Rossel Groupe Rossel is een Belgische mediagroep in Wallonië. Nieuwsmedia in België: Le Soir en Sud Presse. De groep was tot 2020 al eens aandeelhouder van RTL België. Nieuwsmedia in Frankrijk: La Voix du Nord, l’Union, l’Ardennais, Est Eclair, Libération Champagne, l'Aisne nouvelle en Paris-Normandie.

Bovendien wordt adverteren een stuk makkelijker. 'Naar welke tv-programma's mensen in Vlaanderen of Wallonië kijken mag dan al verschillen', zegt Tom Evens, professor media aan de UGent. 'Maar voor veel adverteerders is de boodschap die zij willen brengen tijdens reclameblokken dezelfde.'

Digitale markt

De adverteerders willen hun commerciële boodschappen al lang niet meer alleen op tv zien verschijnen, waar almaar minder mensen naar kijken, maar op diverse platformen. 'Dat heeft DPG Media erg goed begrepen', zegt Suykens. 'Het weet hoe het consumenten kan boeien en verrassen om op die manier onze commerciële content op smartphone, tablet, computer en tv te vermarkten.' Hoe Rossel en DPG Media zich zullen organiseren om een nationaal advertentieaanbod aan te bieden is nog koffiedik kijken.

Wat het plan ook is, RTL België heeft nog veel stappen te zetten op het vlak van digitalisering. Christian Van Thillo, sinds vorig jaar uitvoerend voorzitter bij DPG Media, laat in een interview met Le Soir optekenen dat de streamingdienst RTL Play 18 miljoen video's per jaar genereert. Bij VTM Go zijn dat er 20 miljoen per maand. Meer dan twaalf keer zoveel. 'Dat zijn nieuwe segmenten die we verder kunnen ontwikkelen in de digitale markt', zegt Van Thillo daarover.

'RTL heeft de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd in de digitale omslag', zegt professor Evens. 'Nochtans weten we het al langer: tv stagneert, de groei zal uit die digitale context moeten komen.' Hij denkt dat de deal vooral een goede zaak kan zijn voor de Franstalige tv-markt, waar de voorbije jaren niet al te veel bewoog.

Zonder 'Top Chef'

Rest de vraag of het aanbod voor de tv-kijker in Wallonië in de nabije toekomst zal wijzigen. Volgens insiders zullen Rossel en DPG Media er rekening mee moeten houden dat de Franse televisiezender M6 de banden met RTL België doorknipt. Een aanzienlijk deel van het zendschema van RTL België, met onder andere het kijkcijferkanon 'Top Chef', kwam van de Franse televisiezender. De Franse multinational Bouygues en zijn televisiedochter TF1 kregen vorige maand 30 procent van de RTL-dochter M6 in handen.

'Ik ben vooral ook geïnteresseerd in wat in Vlaanderen gebeurt', zei Bernard Marchand, de topman van Rossel, daarover in Le Soir. 'Daar wordt veel meer geproduceerd dan in Wallonië. Dat kan ons inspireren.'

Bovendien ontstaan nieuwe opportuniteiten zoals de back-to-backproducties. Daarin worden formats, studio's, decors en zelfs technische ploegen gedeeld om twee producties te maken van een succesformule. Elk voor een verschillende doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een succesformule als 'The Masked Singer', waar in Vlaanderen meer dan 2 miljoen mensen naar keken. Wie weet volgt binnenkort een Franstalige versie.