Rossel en DPG bevestigen overname RTL België

RTL België is de Franstalige marktleider in televisie en radio.

De twee mediagroepen Rossel en DPG Media nemen samen de Franstalige radio- en televisiegroep RTL België over. Dat bevestigen de bedrijven in een persbericht.

Groupe Rossel en DPG Media hebben een overeenkomst bereikt met RTL Group over de overname van RTL Belgium. Dat nieuws maakte De Tijd vorige week al bekend, maar wordt nu officieel aangekondigd door Rossel en DPG.

DPG Media is de eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws. Rossel is de uitgever van Le Soir. Beide bedrijven zullen voor 50 procent aandeelhouder zijn van RTL België, de Franstalige marktleider in televisie en radio. De overnameprijs van 250 miljoen euro bestaat uit een bedrag van 215 miljoen cash én een dividend van 35 miljoen dat RTL België zal uitbetalen aan de RTL-groep.

De nieuwe aandeelhouders zullen inzetten op een versnelde digitale transformatie van de radio- en televisiezenders van RTL België, klinkt het. 'Long-form en short-form online video zijn snel groeiende segmenten die veel kansen bieden voor televisiebedrijven en ook in radio liggen kansen met de ontwikkeling van digitale radio en podcasting.'

De overname komt er nu RTL België rechtkrabbelt na een moeilijk jaar. De omzet viel met 14 procent terug tot 159 miljoen euro en de aangepaste brutobedrijfswinst zakte, onder druk van de lagere tv- en radioreclameomzet, met ruim de helft naar 16 miljoen. Qua marktaandeel hielden de tv-zenders wel stand, met een gecombineerd marktaandeel van 36,1 procent, tegenover 34,5 procent in 2019.

Het is niet de eerste keer dat de twee mediagroepen samenwerken. Ze waren een tijdlang samen aandeelhouder van Mediafin, de uitgever van De Tijd en L’Echo. DPG Media verkocht zijn 50 procent in Mediafin in 2017 aan Roularta, toen het volledig de hand legde op Medialaan.