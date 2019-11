Roula Khalaf nieuwe hoofdredacteur Financial Times

Wissel van de wacht aan de top van de Britse zakenkrant. Na een carrière van 34 jaar bij Financial Times stapt hoofdredacteur Barber op. 'Het was een voorrecht en een groot plezier om de beste job in de journalistiek te mogen uitvoeren', liet hij weten via Twitter. Zijn opvolger, Roula Khalaf, is vandaag adjunct-hoofdredacteur bij de zakenkrant en werkt er al bijna 25 jaar. Ze is experte in verslaggeving over het Midden-Oosten.