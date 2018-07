Roularta de pineut na zwak halfjaar

Het aandeel kent zijn slechtste beursdag in bijna een jaar.

De mediagroep Roularta rapporteert pas volgende maand (17 augustus) zijn halfjaarcijfers, maar positieve verrassingen hoeven beleggers alvast niet meer te verwachten.

Roularta waarschuwde maandag nabeurs dat de eerste jaarhelft 'enigszins beneden de verwachtingen' lag. Tegenover het toch al zwakke 2017 liggen de reclame-inkomsten van zijn gratis lokale bladen, magazines en nog eens 5 à 10 procent lager. 'Het blijft moeilijk om een inschatting te maken voor het volledige jaar. De reclamemarkt blijft ups en downs vertonen', klonk het.

Ruben Devos, analist bij KBC Securities, mikte voor de waarschuwing op een daling van 6 procent bij de lokale bladen en magazines en een groei van 4 procent bij de websites, nog altijd ruimschoots een kleinere business dan het papier.

Voor het volledige boekjaar gaat Devos uit van een nettoverlies van 10 miljoen euro, een kleine verbetering tegenover vorig jaar toen Roularta 11 miljoen in het rood ging.

De analist ziet ook positieve signalen. Roularta verwacht slechts 'een lichte daling' van de drukkerij, terwijl hijzelf uitging van een daling van 7 procent. Devos leest daarin een verbetering tegenover het halfjaarrapport van vorig jaar. Roularta belooft volgend jaar beterschap, wanneer een aantal nieuwe drukorders zullen zorgen voor een betere bezetting van de drukpersen.

Vrouwenbladen

Daarnaast toont de mediagroep zich optimistisch over de eerste jaarhelft van het Nederlandse magazine Landleven, het Vlaamse Sterck en krantenuitgever Mediafin (De Tijd en L'Echo), dat voor de helft in handen is van Roularta. En de magazines die het bedrijf overnam van Sanoma (Libelle, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Feeling/Gaël,…) zouden al in de tweede jaarhelft bijdragen tot de brutobedrijfswinst (ebitda).

Devos overweegt zijn reeds lage verwachtingen verder te verlagen 'gezien de hoge graad van vaste kosten die nog altijd op de activiteiten wegen'. De halfjaarcijfers zullen hem duidelijk maken hoe diep de reclamedip is en hoe sterk Landleven, Sterk, Mediafin en de vrouwenbladen presteerden.

Die laatste cijfers zijn belangrijk want volgens de analist is het oude Roularta, de magazines, de lokale bladen en het drukken voor derden, goed voor nog maar 10 procent van de waardering van het aandeel.

Beursexit = matras

Dat het Roularta-aandeel na de waarschuwing 'slechts' een kleine 6 procent verliest is te danken een matras in de vorm van een scenario dat al lang de ronde doet: het geloof in een beursexit. Devos acht de kans 70 procent.

'De familie De Nolf heeft 69 procent in handen, plus 4,6 procent eigen aandelen. Door de uitkering van het verwachte extra dividend van bruto 5 euro per aandeel vloeit volgende week 45 miljoen euro naar de familie. En tegen het jaareinde zit er nog 70 à 75 miljoen euro in kas. Met 80 miljoen kunnen eventueel de minderheidsaandeelhouders Bestinver (7,6%), Claeys (4%) en Capfi Delen (3,3%).

Devos waardeert Roularta bij een beursexit op 23 euro per aandeel. Als het aandeel op de beurs blijft, wordt dat 21 euro. Met een kansratio van 70/30 komt de analist uit bij een nieuw koersdoel van 22,50 euro, tegen 24 euro voordien. Zijn advies blijft 'houden'.