Roularta duikt diep in het rood

De jaarcijfers van mediagroep Roularta (de groep boven Knack, Trends, Kanaal Z en sinds kort ook Libelle, Flair, Feeling & Gael) zijn ditmaal extra moeilijk te lezen. Dat heeft te maken met de grote verschuivingen in de activa van de groep. In oktober verkocht ze haar belang van 50 procent in VTM-moeder Medialaan aan mede-aandeelhouder De Persgroep. Bovendien houden de cijfers nog geen rekening met de overname van de vrouwenbladen van Sanoma in januari.