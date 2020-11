Roularta koopt Spaanse aandeelhouder uit

De mediagroep koopt voor ruim 11 miljoen euro de aandelen die de Spaanse investeerder Bestinver nog had in het bedrijf. 'Dit is geen weg naar een beursexit', benadrukt Roularta-CEO Xavier Bouckaert.

Het Spaanse Bestinver was al aandeelhouder van Roularta sinds het mediabedrijf uit Roeselare naar de beurs trok. Op een bepaald punt hadden de Spanjaarden 10 procent in handen van de uitgever van magazines als Knack en Trends, die ook voor de helft aandeelhouder is van Mediafin, de groep boven De Tijd en L'Echo.

Bestinver had zijn belang in Roularta al gedeeltelijk afgebouwd, maar bood het West-Vlaamse bedrijf onlangs aan om zijn resterende belang van 7,6 procent volledig over te nemen. Roularta koopt de 916.536 aandelen nu voor 12,40 euro. Dat is 1,40 euro minder dan de koers waartegen het aandeel woensdagavond sloot op de Brusselse beurs.

Door de transactie heeft Roularta 11 procent van de eigen aandelen in handen. De familie De Nolf bezit via zijn vehikel Koinon ruim 71 procent, de familie Claeys heeft net geen 4 procent. Slechts zo'n 9 procent van Roularta kan nog via de beurs worden verhandeld, waardoor het bedrijf meermaals naar voren wordt geschoven als kandidaat voor een exit uit de Brusselse beurs.