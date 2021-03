Roularta neemt belangen van Franse Bayard Presse over

Roularta Media Group wordt 100 procent eigenaar van het maandblad Plus Magazine in Nederland en het tv-magazine Télépro in Franstalig België.

Maar RMG maakt vrijdag bekend dat het beide belangen overneemt en de enige aandeelhouder wordt van beide ondernemingen. SPN is de uitgever van het maandblad Plus Magazine voor vijftigplussers in Nederland.

Belgomedia is uitgever van onder meer het tv-magazine Télépro, het op een na best verkochte weekblad in Franstalig België. RMG krijgt zo ook de Duitse maandbladen Plus Magazine en Frau Im Leben in handen. RMG neemt voorts 100 procent van de aandelen over van Bayard Presse in Press Partners, de uitgever van de Nederlandse website gezondheidsnet.nl.