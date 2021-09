Roularta trekt stekker uit icoon De Streekkrant

Op 27 oktober breekt het einde van een tijdperk aan. Dan stopt de West-Vlaamse uitgever Roularta met het maken en verdelen van De Streekkrant. Het weekblad, dat gratis aan huis werd verdeeld, was al langer op zijn retour. Maar meerdere pogingen om het tij te keren hebben niet mogen baten, klinkt het in een persbericht.

Roularta toverde De Streekkrant in de jaren 50 uit zijn hoed als een slimme manier om advertenties te werven bij lokale handelaars. Door in heel Vlaanderen het weekblad van deur tot deur te bezorgen, kon het hen een aanzienlijk bereik aanbieden. Met op het toppunt 48 verschillende lokale edities werd Roularta de verbindingsstreep tussen de lokale kleinhandelaar en de consument.

Op zijn piek bereikte De Streekkrant een publiek van 3,5 miljoen mensen, in een oplage van zo'n 2,4 miljoen exemplaren. Op de rug van dat succes kon Roularta uitgroeien tot een omvangrijke speler, met een resem magazinetitels in portefeuille en een belang van 50 procent in De Tijd-uitgever Mediafin.

Kiezel in de schoen

Maar waar De Streekkrant - die in 2016 omgedoopt werd tot Deze Week - misschien aan de basis lag van het Roularta zoals we het vandaag kennen, was de titel de jongste tijd vooral een kiezel in de schoen. Dat lokale handelaars het steeds moeilijker kregen door de concurrentie van e-commerce en grote ketens speelde daarin een rol, net als het feit dat veel lokale handelaars voor reclame hun heil zochten op sociale media.