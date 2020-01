Roularta zet e-commerceplatform Storesquare stop

Met Storesquare wilde Roularta de webshops van lokale handelaars verenigen op één platform. 'Vele handelaars hebben dankzij Storesquare de eerste stappen gezet in de online verkoop', zegt Roularta in een persbericht over de stopzetting. Bij de oprichting in 2014 was het de bedoeling om een voet te zetten naast grote spelers als Bol.com en Zalando .

Roularta had een belang van 65 procent in Storesquare. De mediagroep boekte de afdeling vorig jaar reeds grotendeels af. 'Voor 2020 verwachten we een positieve impact op de resultaten, vermits de exploitatie van Storesquare verlieslatend was', zegt Roularta. In 2018 was er een verlies van 2,9 miljoen euro.