Roularta zet mes in regionale media

Roularta halveert het aantal edities van Deze Week, de vroegere Streekkrant. De gratis huis-aan-huisbladen zijn al langer een kiezel in de schoen van de West-Vlaamse mediagroep.

Roularta grijpt in bij zijn lokale, gratis huis-aan-huisbladen. Die zijn nog altijd van groot belang voor het beursgenoteerde mediabedrijf, dat 277 miljoen euro omzet boekte in 2018. Advertenties in bladen zoals Deze Week en De Zondag brachten in de eerste jaarhelft 27,5 miljoen euro op.

Maar dat cijfer staat onder druk. De verkoop van advertenties in lokale, gratis pers daalde in de eerste zes maanden met bijna 15 procent tegenover vorig jaar. Dat laat zich nu voelen bij Deze Week, als opvolger van de iconische Streekkrant een van de vlaggenschepen van de groep.

Roularta schrapt bijna de helft van de regionale edities van Deze Week. De mediagroep maakt een regionale opdeling om lokale handelaars de mogelijkheid te bieden alleen in hun regio naar keus te adverteren. Er zijn nu 36 edities, zoals Asse Zennevallei, Genk Maasland en Mechelen Bornem.

We grijpen in in de regio’s waar de rendabiliteit het zwakst is. Dat zijn regio’s die ons geld kosten. Xavier Bouckaert CEO Roularta

Roularta gaat nu regio’s samensmelten en het aantal edities terugbrengen naar 17 à 20. ‘We grijpen in in de regio’s waar de rendabiliteit het zwakst is. Dat zijn regio’s die ons geld kosten, waar het lokale economische weefsel niet sterk genoeg is om voldoende op te brengen’, zegt Roularta-topman Xavier Bouckaert.

Roularta zet met de omvorming van de regio’s 30 procent van de omzet van Deze Week op de helling. Adverteerders boekten die 30 procent in edities die nu verdwijnen.

Ook het bereik van het merk staat onder druk, blijkt uit de CIM-cijfers van vorige week. Deze Week bereikte in 2018 nog 1,1 miljoen lezers tegenover 1,4 miljoen een jaar eerder.

Roularta wil het tij enigszins keren door zwaar in te zetten op andere bladen met een nicheprofiel, zoals het kmo-blad Sterck en het stadsmagazine Steps. ‘Daar doen we geografisch of thematisch nieuwe stappen mee’, aldus Bouckaert. In regio’s waar Deze Week minder sterk staat, zoals Antwerpen en Limburg, slaat Sterck bijvoorbeeld wel aan.