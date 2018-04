SBS en De Vijver lanceren radiomerk NRJ in Vlaanderen

Het internationale radiomerk NRJ is vanaf dit najaar ook actief in de Vlaamse centrumsteden. Achter de nieuwe FM-radio zitten de krantengroep Mediahuis en de tv-groep De Vijver Media.

Het radiomerk NRJ (spreek uit als energie) ontstond in 1981 in Frankrijk, maar is intussen aanwezig in meer dan 15 landen zoals Zweden, Duitsland, Frankrijk en Rusland. Het was al langer te beluisteren in Franstalig België en komt dus ook naar Vlaanderen.

Waar zal NRJ op FM uitzenden? Oost-Vlaanderen: Gent Lokeren Aalst Sint-Niklaas Antwerpen: Antwerpen Mechelen Vlaams-Brabant en Brussel: Brussel Leuven Vilvoorde Limburg: Hasselt Genk West-Vlaanderen: Oostende Brugge Roeselare Kortrijk

NRJ Vlaanderen is een 50/50 joint venture van Mediahuis (uitgever van onder andere De Standaard en Het Nieuwsblad) en De Vijver Media (de holding boven onder andere SBS Media Belgium, Woestijnvis en SBS Belgium met de tv-zenders VIER, VIJF en ZES). Om het merk NRJ te gebruiken, betalen zij een licentie aan de eigenaar van het merk, de Franse NRJ Group , die op de beurs van Parijs noteert.

NRJ wordt in Vlaanderen geen landelijke radio. Het zal alleen te beluisteren zijn in de centrumsteden (zie kader), goed voor een dekking van ongeveer 65 procent van de bevolking. De zender zal met typische hitradio mikken op een relatief jong stedelijk publiek, tot 44 jaar. Dat is ook commercieel de interessantste doelgroep.

Stedelijke zender

De keuze voor een stedelijke zender is in zekere zin een gedwongen keuze. SBS en Mediahuis zijn al langer vragende partij om een landelijke radiozender te lanceren die in concurrentie kan gaan met Q-Music, de hitzender van Medialaan (De Persgroep).

Maar de Vlaamse regering koos er in 2016 voor om geen nieuwe landelijke FM-zender toe te laten omdat er volgens haar onvoldoende plaats is op de FM-band. Door met frequenties te schuiven, werd er wel ruimte gemaakt voor vier stedelijke ‘netwerkradio’s’. NRJ wordt er daar dus eentje van. De andere licenties gingen afgelopen najaar naar VBRO (Vlaamse muziek), Stadsradio Vlaanderen (die de brug wil slaan tussen de lokale radio en de landelijke) en HIT! (focus op vrouwen).

‘We blijven wel nog altijd kandidaat voor een eigen landelijke FM-zender, los van dit project’, zegt woordvoerder Kristof Demasure van SBS Belgium. Voor uitspraken over doelstellingen qua bereik en marktaandeel noemt hij het nog te vroeg. Ook over het zendschema en de commerciële regie wordt pas later gecommuniceerd.

Nieuw talent

SBS en Mediahuis baten al de radiozender Nostalgie uit, overigens ook een merk uit de stal van NRJ Group. ‘Het werken met zo’n internationaal merk biedt vooral inhoudelijke voordelen, zoals de toegang tot hits en artiesten en in de organisatie van concerten’, zegt Demasure. NRJ en Nostalgie zullen allebei vanuit Antwerpen uitzenden en kunnen hun infrastructuur delen, klinkt het.

Behalve via de FM-band zal de zender ook te beluisteren zijn via online streaming en de kabel. In de toekomst komt daar de digitale etherradio DAB+ bij. ’Op vrijdag 25 mei organiseren wij in Antwerpen een talentendag voor jonge Vlaamse radiomakers: we geven nieuw talent meteen de kans om dit nieuwe radiostation samen creatief verder uit te bouwen. De oproep wordt binnenkort gelanceerd’, zegt directeur Tom Klerkx, die zowel Nostalgie als NRJ zal aansturen.