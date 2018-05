Showpad-duo investeert 600.000 euro in Gentse Influo

Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere, de oprichters van het Gentse verkoopsoftwareplatform ShowPad, stappen in het Gentse Influo, dat actief is in influencer marketing.

Influencer marketing is een van de technieken waarmee marketeers de tanende effectiviteit van klassieke reclamecampagnes proberen te counteren. In plaats van consumenten met één boodschap te bombarderen, gaan ze op zoek naar ‘influencers’ of beïnvloeders: mensen die dankzij hun expertise veel vertrouwen genieten binnen een bepaalde doelgroep, die ze vooral via sociale media bereiken.