Softwaremiljardair koopt Time

Marc Benioff, miljardair en oprichter van Salesforce, en zijn vrouw nemen Time over voor 190 miljoen dollar.

Amper tien maanden nadat uitgever Meredith het iconische magazinemerk inlijfde, doet het dat weer van de hand. Meredith betaalde toen 2,8 miljard dollar voor Time Inc dat onder andere ook Fortune, People en Sports Illustrated bevat.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Time was zonder twijfel het uithangbord van Time Inc, al is de impact van het blad op het debat al even op de terugweg en heeft het alle moeite om het aantal lezers op peil te houden.

Salesforce

Benioff is niet van plan een operationele rol op te nemen binnen Time. Aan de leiding van het magazine verandert niets. 'We zijn zeer opgewonden om dit nieuwe hoofdstuk in onze geschiedenis aan te vatten', zegt Edward Felsenthal, hoofdredacteur van het magazine. 'We kunnen ons geen betere beheerders inbeelden dan Marc en Lynne Benioff.'

Marc Benioff is de oprichter van het softwarebedrijf Salesforce, dat op Wall Street een beurswaarde heeft van 120 miljard dollar. De miljardair investeerde eerder al in tal van tech- en softwarebedrijven waaronder Illumio (cyber security) dat intussen al is uitgegroeid tot een unicorn - een start-up met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Plasticvanger

Hij is trouwens een van de grote financiers van de Nederlander Boyan Slat, die met zijn plasticvanger de Stille Oceaan wil ontdoen van plastic en ander drijvend afval

Time werd in 1923 opgericht door de mediamagnaat Henry Luce. Al 90 jaar selecteert het magazine een Persoon van het Jaar. Tot drie jaar geleden was Time Inc nog het eigendom van de mediagigant Time Warner, het moederbedrijf boven onder meer de hitzender HBO en de filmproducent Warner Bros. In 2014 splitste de groep de magazines af als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.

Van Buffett tot Bezos

De overname van Time door Benioff illustreert nogmaals de liefde van miljardairs voor het gedrukte woord. Warren Buffett investeerde de voorbije jaren veel geld in lokale Amerikaanse kranten die in de verdrukking komen door de concurrentie van het internet.