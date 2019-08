Spider-Man in de touwen door dispuut tussen Sony en Disney

Nieuwe deal

Sony wijt Disney's beslissing aan diens overname van Fox Studios eerder dit jaar. De filmgigant legde daarbij de hand op heel wat comicpersonages, zoals de X-Men, die Marvel in zijn MCU-films kan weven. Sony zegt teleurgesteld te zijn over de breuk maar hoopt dat het in de toekomst nog kan samenwerken met Marvel.

Het is afwachten of het om een definitieve breuk gaat. Volgens een bron van het persagentschap Bloomberg duren de gesprekken tussen de filmstudio's voort.

Recordomzet

Spider-Man is een Marvel-karakter, maar Sony kocht in 1999 de filmrechten op de superheld. Daar werden vijf films mee gemaakt, drie met Tobey Maguire in het rood-blauwe pak en twee met Andrew Garfield. Omdat sommige van die prenten teleurstelden, ging Sony in 2015 in zee met Disney, dat zes jaar eerder Marvel had gekocht.