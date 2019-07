Spotify-CEO en ander schoon volk op zomerkamp voor miljardairs

De toplui van tech- en mediabedrijven troepen naar jaarlijkse gewoonte samen in Sun Valley, een wintersportdorp in Idaho.

De paparazzi hebben elk jaar een mooie kluif aan 'de Davos van de tech, media en entertainment'.

Schermvullende weergave Het resort in het bergdorp Sun Valley (Idaho) waar de toplui van tech- en mediabedrijven jaarlijks in de zomer samenkomen. ©AFP

Aan de Sun Valley Resort konden ze dit keer hun cameralenzen scherpstellen op onder meer Sheryl Sandberg (Facebook), Bobby Kotick (Activision Blizzard), Daniel Ek (Spotify), Evan Spiegel (Snap), Robert Thomson (News Corp) en Ron Meyer (NBCUniversal).

Coca-Cola en GM

De conferentie wordt ieder jaar georganiseerd door de investeringsboetiek Allen & Co. Naast tech- en medialui en investeerders zijn deze week ook James Quincey van Coca-Cola en sterrenchef Danny Meyer van de partij. En net als vorig jaar ook General Motors-topvrouw Mary Barra. De tech- en de auto-industrie leunen almaar meer tegen elkaar aan naarmate de computerkracht in wagens exponentieel toeneemt.

Ook Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Rupert Murdoch (Fox), Brian Roberts (Comcast) en Bob Iger (Disney) worden verwacht tijdens de driedaagse.

Handelsoorlog

Een van de sprekers op het zogenaamde zomerkamp voor miljardairs is Mike Pompeo. De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken zal ongetwijfeld veel vragen krijgen over de invoertarieven en de handelsoorlog die president Donald Trump voert met China.

David Zaslav, de CEO van het mediabedrijf Discovery, zegt in het blad Variety dat hij uitkijkt naar inzichten over de populaire contentplatformen van de FAANG-bedrijven (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet). 'Ik wil beter begrijpen hoe zij intellectuele eigendom zien en waar zij hun tijd doorbrengen. Ze hebben de aantrekkelijkste platformen en ze kunnen content overal ter wereld in één keer en in elke taal verspreiden.'

Dealmekka

Sun Valley heeft de reputatie de geboorteplaats te zijn van meerdere grote deals in het wereldje. Amazon-baas Jeff Bezos zou er de basis gelegd hebben voor zijn persoonlijke overname van The Washington Post, de krant die hij in 2013 voor 250 miljoen dollar inlijfde.

Ook de kiemen voor de fusies tussen Disney en ABC in 1995 en tussen Time Warner en AOL in 2000 werden gelegd in Sun Valley. Die laatste deal, met een prijskaartje van 164 miljard dollar op het hoogtepunt van de dotcomhype, staat intussen wel bekend als een van de slechtste ooit. Michael Eisner, voormalig topman van Disney, is dit jaar een van de genodigden in Sun Valley.

Tijdens de editie van vorig jaar woedde volop de biedoorlog om de Britse satellietzender Sky. Comcast won uiteindelijk het pleit van 21st Century Fox, dat zelf in handen viel van Disney voor 71 miljard dollar.

'Gorgeous day'

Dit jaar gaat de aandacht naar de fusiegesprekken tussen de mediabedrijven CBS en Viacom, die beide in handen zijn van de 62-jarige miljardair Shari Redstone. Redstone is erbij in Sun Valley. 'It's a gorgeous day', zei ze bij haar aankomst op de conferentie.

De CEO's van CBS en Viacom daarentegen bleven in New York. Om, in tegenstelling tot eerdere onderhandelingen, de gesprekken deze keer wel te doen slagen.

Schermvullende weergave Sheryl Sandberg (midden, operationeel hoofd van Facebook) en Marne Levine (operationeel directeur van Instagram) in gesprek met Donald Graham, de voormalige uitgever van The Washington Post. ©AFP