Spotify en LinkedIn gaan Clubhouse achterna

'Creators en fans vragen live formats op Spotify en we zijn opgetogen dat we die snel beschikbaar kunnen maken voor honderden miljoenen luisteraars en miljoenen creators op ons platform', aldus Gustav Söderström, het hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling bij Spotify.

Populair format

Audiochat-apps zijn de afgelopen tijd snel populair geworden. Start-up Clubhouse, die alleen op uitnodiging werkt en alleen voor Apple-apparaten beschikbaar is, groeide snel. Discord, dat zich vooral op gamers richt, zou op het punt staan overgenomen te worden door Microsoft voor rond de 10 miljard dollar. Twitter stelt in april de de sociale audiodienst Spaces open en ook Facebook werkt aan een eigen aanbod door de berichtendienst Messenger uit te breiden. Ook de berichtendienst Telegram heeft sociale audiochat.

De vraag is in welke mate sociale audiochat populair gaat blijven wanneer de pandemie bezworen is. Critici denken dat de populariteit vooral is toe te schrijven aan de nood aan sociaal contact gekoppeld aan videoconferentie-vermoeidheid. Anderen denken dan weer dan het genre, dat ergens tussen live-podcast en talk radio in zit, een blijver is.