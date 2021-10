'Squid Game', de monsterhit die het grote gelijk van Netflix bewijst

Met de dystopische Koreaanse dramareeks ‘Squid Game’ heeft Netflix een wereldwijde monsterhit in handen. Die is het resultaat van een zorgvuldig uitgekiende internationale strategie.

Eén, twee, drie, piano! Wie aan dat speelplaatsspelletje kan denken zonder een rilling over de rug te voelen, is vast niet mee met de televisiehype van het moment. In de dystopische Zuid-Koreaanse dramareeks 'Squid Game' op Netflix neemt een troep mensen met financiële problemen het tegen elkaar op in een reeks kinderspelletjes met een dodelijke twist. Wie zich het meest meedogenloos toont en het tot het einde uitzingt, maakt kans op een miljoenenprijs.

Die allegorie op de uitwassen van ongebreideld kapitalisme groeide de voorbije weken uit tot een mondiaal fenomeen. De reeks is het nummer één op Netflix in liefst 90 landen en is volgens de streamingdienst goed op weg tot de succesvolste serie ooit uit te groeien.

Bij Netflix, dat karig is met data, valt daar moeilijk een concreet cijfer op te plakken. Maar dat de reeks een monstersucces is, valt ook zonder hulp van de streamingdienst te bevatten. Zo is er de populariteitsindex van het databedrijf Parrot Analytics, die bij gebrek aan harde kijkcijfers van streamingplatformen als alternatief werd ontwikkeld op basis van variabelen als posts op sociale media, Google-data en illegale downloads. Daaruit blijkt dat 'Squid Game' momenteel met voorsprong het populairste programma ter wereld is, met 79 keer zo veel 'interesse' als het gemiddelde programma.

Voor wie weleens op sociale media rondhangt, komt dat niet meteen als een verrassing. Platformen als Twitter en Instagram worden sinds de lancering eind september overspoeld met duizenden en duizenden op de show geïnspireerde memes. Ook in de fysieke wereld echoot 'Squid Game' door. De verkoop van de witte instapslofjes die de deelnemers aan 'Squid Game' dragen, is met bijna 8.000 procent geëxplodeerd. Netflix zelf is halsoverkop begonnen met het verkopen van de outfits uit de serie in aanloop naar Halloween.

7.800 procent De schoenenfabrikant Vans zag de vraag naar zijn witte instapsneakers met 7.800 procent exploderen sinds de release van 'Squid Game'.

Internationale groei

Dat overdonderende succes is enigszins verrassend, zelfs voor Netflix. Dat de streamer de reeks bij de release nauwelijks commercieel ondersteunde, geeft aan dat de verwachtingen aanvankelijk niet bepaald stellair waren. De reeks groeide organisch, via online mond-tot-mondreclame, alsnog tot een mondiaal fenomeen uit.

De hype bewijst het gelijk van een strategische keuze van Netflix. Jaren hanteerde het bedrijf een gelijkaardige strategie als alle grote mediabedrijven: het mikte op Engelstalige Hollywoodproducties voor zijn belangrijkste markt, die het potentieel hadden ook buiten de eigen grenzen aan te slaan. Sinds het bedrijf zijn dienst in 2016 wereldwijd beschikbaar maakte, is de realiteit danig veranderd.

Vandaag is nog slechts 35 procent van de abonnees afkomstig uit de VS en Canada en door de enorme concurrentie op die markten is de groei daar afgetopt. In het tweede kwartaal viel het aantal abonnees in de thuismarkt met 400.000 terug. Maar over de hele wereld telde Netflix er 1,5 miljoen betalende abonnees bij. Het is dus logisch dat de streamingdienst ook qua content inspeelt op de internationale markt, waar meer groeipotentieel zit.

De internationaliserings-strategie van Netflix is niet eenvoudig, maar het slaagt er wonderwel in. Jeff Bezos Oprichter van concurrent Amazon

La Casa de Papel

Die inhoudelijke internationaliseringsstrategie is in handen van wereldwijd directeur tv Bela Bajaria. Onder haar impuls opende Netflix kantoren in onder andere Stockholm, Kopenhagen, Bangkok en Istanboel en financierde het producties in 40 landen. Het basisidee is dat je met alleen Amerikaanse content geen potten breekt over de plas. Netflix slaagt er ook almaar beter in die niet-Engelstalige shows mondiaal te laten doorleven. 'Squid Game' is daar het meest overtuigende bewijs van, maar ook shows als 'La Casa de Papel' (Spanje), 'Lupin' (Frankrijk) en 'Dark' (Duitsland) deden het puik.

Schermvullende weergave Een beeld uit de Netflix-hit 'La Casa de Papel'. ©Netflix

Netflix doet ook zijn best om twijfelaars over de streep te trekken. Het ondertitelt zijn internationale reeksen in 37 talen en dubt ze in 34 talen voor wie geen zin heeft om te lezen. Met succes. De consumptie van oorspronkelijk niet-Engelstalige content is in twee jaar met 71 procent gestegen op Netflix, zei Bajaria in een interview met Vulture. Liefst 97 procent van de nochtans eerder conservatieve Amerikaanse kijkers streamde het afgelopen jaar een niet-Engelstalige reeks.

'Squid Game' is daarbij zo'n grote kers op de taart dat Netflix vorige week zelfs pluimen kreeg van de concurrentie. De Amazon-oprichter Jeff Bezos, die met Prime een concurrerende streamingdienst uitbaat, feliciteerde Netflix via Instagram met het succes. 'De internationaliseringsstrategie van Netflix is niet eenvoudig, maar het slaagt er wonderwel in', schreef de miljardair. 'Indrukwekkend en inspirerend (en ik kan niet wachten om 'Squid Game' te kijken.)'