Start-up BubblyDoo wil kinderboeken wereldwijd personaliseren

BubblyDoo, een Antwerpse start-up die kinderboeken personaliseert, haalde 800.000 euro op om te groeien. Het geld dient onder meer voor een uitbreiding naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Onder andere de institutionele belegger Belfius Insurance, via The Birdhouse accelerator, en Toon Coppens, de serieondernemer en medeoprichter van Netlog, zetten hun schouders onder het bedrijf.

De essentie BubblyDoo laat ouders en kinderen toe namen en fysieke kenmerken van personages in kinderboeken aan te passen.

Het bedrijf haalde al 800.000 euro op.

De start-up werkt met een groeiend aantal partners en aan internationale uitbreiding.

BubblyDoo wil ook andere kinderproducten personaliseren, zoals bordspellen.

BubblyDoo ontwikkelde een softwareplatform waarbij namen en fysieke eigenschappen van personages door ouders of kinderen op een site kunnen worden aangepast. 'Vervolgens wordt het boek door BubblyDoo binnen vijf werkdagen geleverd', zegt medeoprichter en CEO Toine Habets. 'Met meer dan 100.000 mogelijke versies van eenzelfde boek hebben we nog altijd geen twee exact dezelfde boeken verkocht.'

K3

Ons doel is dat elk kind, ongeacht huidskleur, voorkeur en passie, zich kan vinden in onze verhalen. Toine Habets Medeoprichter BubblyDoo

Het bedrijf maakt die personalisatie ook toegankelijk voor uitgeverijen, illustratoren en auteurs. BubblyDoo’s eerste grote partners zijn onder andere Studio 100 en Kennes Uitgeverij. Kinderen kunnen met de artiesten van K3 (Studio 100) in een boek komen. Bij Kennes gaat het over Rode Duivels-boeken waarbij de lezertjes kunnen kiezen met welke Rode Duivel ze de hoofdrol willen spelen. 'Binnenkort voegen we ook de Franse voetbalbond toe als partner', zegt Habets.

In kinderboeken, en in de speelgoedindustrie in het algemeen, zijn minderheden zwaar ondervertegenwoordigd, stelt Habets vast. Slechts 20 procent van de best verkochte kinderboeken heeft een meisje in de hoofdrol. 'Ons doel is dat elk

kind, ongeacht huidskleur, voorkeur en passie, zich kan vinden in onze verhalen. Deze inclusiviteit willen we doortrekken naar de volledige sector.'

Schermvullende weergave Medestichter en CEO Toine Habets van BubblyDoo. ©Ellen Bresseleers

Expansie

BubblyDoo heeft meer dan 10.000 kinderboeken verkocht in België, Nederland en Duitsland. Maar de ambities reiken verder. 'We geloven dat de toekomst van kinderboeken, -spellen en -speelgoed gepersonaliseerd en on demand zal zijn. Daarvoor willen we het platform aanbieden aan de grootste spelers op de internationale markt', zegt Habets.

BubblyDoo zet sterk in op het uitbouwen van zijn softwareplatform. 'Het begint bij boeken, maar daar eindigt het zeker niet', legt Habets uit. 'Ook bordspellen en andere producten voor kinderen willen we personaliseren.' Nu maakt BubblyDoo ook nog de tekeningen en laadt die op. Op termijn kan gelijk welke auteur of illustrator dat doen met de software van het bedrijf. 'We blijven wel focussen op kinderproducten. Het gebruik van de naam en de tekeningen zijn echt wel belangrijk voor de kinderen.'

Het bedrijf werd in 2019 opgericht toen Habets en de drie medestichters Laura Pelgrims, Gregory Goossens en Hans Otto Wirtz nog studeerden in Leuven. Het haalde in totaal 800.000 euro op, waarvan 435.000 euro bij de jongste kapitaalronde. Met dit groeikapitaal mikt BubblyDoo op verdere expansie. 'Tegen de kerstperiode gaan we zeker naar Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk is volgend jaar aan de beurt.' BubblyDoo geeft zich drie jaar de tijd om Europa te veroveren, vervolgens staat de wereldwijde expansie op het programma.

Het begint bij boeken, maar daar eindigt het zeker niet. Toine Habets Medeoprichter BubblyDoo