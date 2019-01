Start-up uit Beveren verslaat Hollywood-studio's

Yondr won in Las Vegas een award met zijn VR-beelden over de Antwerpse haven. Het liet daarmee Disney, Warner Brothers en 20th Century Fox achter zich.

2019 kan al niet meer stuk voor Yondr, de vijf jaar oude 'VR content studio' uit Beveren die zich toelegt op het schieten van 360°-beelden.

Met zijn VR-productie 'Port of the Future' over de geschiedenis - die teruggaat tot de 12de eeuw - en de toekomst van de Antwerpse haven schoot de start-up de hoofdvogel af op het VR Fest in de categorie commercial/branded entertainment.

De VR-beelden over de geschiedenis van de Antwerpse haven.

Daarmee gaf Yondr 'The Greatest Showman' met steracteur Hugh Jackman, de andere finalist, het nakijken. Een productie van niemand minder dan 20th Century Fox, de grote Amerikaanse filmstudio.

In dezelfde categorie waren er ook inzendingen van de andere grote 'majors' Disney en Warner Brothers en verder ook VR-producties uit Frankrijk, India en Zuid-Afrika. De twaalfkoppige jury bestond uit mensen van onder meer Dell, Paramount en Technicolor.

'Port of Future' was in september te zien op het Antwerpse techfestival Supernova, in een witte dome aan het MAS (Museum aan de Stroom).

Schermvullende weergave De witte dome waar de VR-experience 'Port of the Future' in september te zien was.

De prijs is goede reclame voor het platform VRTL.Academy dat Yondr op het punt staat te lanceren. Studenten en professionals kunnen er terecht voor kennis over de immersieve technologie en storytelling. Yondr werd in 2014 opgericht en telt ondertussen 12 medewerkers. De drie oprichters waren in ons land de eersten om in te zetten op VR-producties.