Strafonderzoek naar bedrijven Bart Van Coppenolle

Het parket van Hasselt voert een strafonderzoek naar twee failliete bedrijven van de ondernemers Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael. Ook bij andere bedrijven rijzen vragen.

Van Coppenolle en Vandormael zijn vooral bekend als de drijvende krachten achter het Leuvense meettechnologiebedrijf Metris, dat in 2006 Onderneming van het Jaar werd en naar de beurs trok. In 2009 legde de Japanse technologiegroep Nikon de hand op Metris. Sindsdien proberen beiden voet aan de grond te krijgen in de tv- en telecomsector, eerst met het mislukte project Bhaalu en nu met Choice. Dat laatste bedrijf, rond een 'persoonlijke tv-gids', staat intussen ook op de beurs, maar op het minder gereglementeerde Euronext Access.

Die tv-projecten leidden tot een wirwar van vennootschappen en constructies van de twee ondernemers. Vier van die vennootschappen kwamen eerder deze week in het nieuws toen bleek dat de ondernemingsrechtbank van Hasselt voorlopig bewindvoerders had aangesteld voor de vier. De bewindvoerders vroegen de rechtbank de firma's failliet te verklaren. Dat verzoek wordt vandaag behandeld. De vennootschappen gingen wel in beroep tegen de aanstelling van de bewindvoerders. De zaak ging aan het rollen op vraag van KBC als schuldeisende bank. Ook Belfius en BNP Paribas Fortis hebben geld tegoed.

Telecomspelers

Maar er is veel meer aan de hand. Onderzoek van De Tijd bracht aan het licht dat het parket van Hasselt een strafonderzoek voert naar twee andere firma's van de ondernemers. Het gaat om de vroegere telecomspelers Schedom (merknaam Dommel) en Billi, die in 2016 en 2017 werden overgenomen door Alpha 11 Belgium, een van de vier vennootschappen die begin deze week het nieuws haalden. Schedom en Billi werden begin vorig jaar failliet verklaard. Ze dienden om de tv-plannen te schragen via het aanbieden van internettoegang.

Anja De Schutter, de woordvoerster van het Hasseltse parket, bevestigt dat er nog altijd een onderzoek loopt. Dat werd opgestart op basis van informatie van de curator van Schedom en Billi, maar ook van Proximus als leverancier en schuldeiser. De Schutter bevestigt onze informatie dat de dossiers van de curator en Proximus werden samengevoegd, maar wil verder geen commentaar kwijt. De curator verkoos niet te reageren.

Afwending van vennootschapsgoederen

Naar De Tijd vernam meldde de curator bij het parket als mogelijke inbreuken onder meer de afwending van vennootschapsgoederen en het wegsluizen van geld. Zijn bevindingen slaan voor alle duidelijkheid op de periode na de overname. Volgens onze informatie stelde Belfius zich ook vragen bij de transfer van geld van Schedom naar een privérekening.

Er rijzen ook vragen bij andere vennootschappen zoals Alpha 11 Belgium, de koepel boven de tv- en internetdistributieactiviteiten van het tv-project. De problemen van dat bedrijf dateren niet van gisteren. KBC leende het bedrijf 1,4 miljoen euro in september 2017. Een jaar later stelde KBC Alpha 11 Belgium in gebreke wegens terugbetalingsproblemen.

'Opsmukken'

Alpha 11 Belgium vroeg en kreeg in 2019 bescherming tegen zijn schuldeisers, maar dezelfde ondernemingsrechtbank van Hasselt verwierp later dat jaar het reorganisatieplan voor de onderneming. Het vonnis van de rechtbank is scherp. De drie magistraten schrijven dat 'de jaarrekeningen de werkelijkheid niet correct weergeven en dat er artificiële intragroepsschulden/vorderingen werden geboekt'.

De rechtbank meent ook 'dat de jaarrekeningen werden opgesmukt', stelt zich vragen bij de sterk oplopende vorderingen op de balans die niet worden geïnd en heeft 'zeer ernstige twijfels' bij de opgegeven waarde van de dochterbedrijven van Alpha 11 Belgium. Diverse bronnen plaatsen ook vraagtekens bij de gang van zaken bij de andere bedrijven van Van Coppenolle en Vandormael en dringen aan op uitgebreid onderzoek.

'Roddel en achterklap'

In een reactie zegt Van Coppenolle dat het Hasseltse vonnis van 2019 'roddel en achterklap' is. Hij wijst erop dat het Antwerpse hof van beroep de rechtbank niet volgde in haar conclusies. Dat belette niet dat het hof het reorganisatieplan ook verwierp, net als het Hof van Cassatie.

'Er zijn geen strafbare feiten gepleegd bij Schedom en Billi', stelt Van Coppenolle, die zegt geen toegang te hebben tot het strafdossier en nog niet ondervraagd te zijn. 'Ook bij de andere vennootschappen is alles correct verlopen. Er is geen sterfhuisconstructie bij de andere vier bedrijven, zoals KBC beweert. Integendeel: we hebben er geen activa uitgehaald en het was de bedoeling de historische schuldeisers terug te betalen.'

Dat laatste zou gebeuren via Choice, het nieuwste project van de twee ondernemers. Van Coppenolle benadrukt dat geen geld van Choice gebruikt wordt voor dat doel. Er is wel een plan om aandelen van een private stichting achter Choice te verkopen en dat geld te gebruiken voor de historische schulden. Choice en de bedrijven in moeilijkheden hebben deels dezelfde aandeelhouders.

Crowdfunding

Andere banden zijn er volgens Van Coppenolle niet tussen Choice en de andere vier bedrijven. Als ook die failliet gaan, zal dat volgens hem geen gevolgen hebben voor Choice. Van Coppenolle en Vandormael haalden voor dat project bij enkele duizenden mensen 5 miljoen euro op via crowdfunding. Ook in Nederland loopt een kapitaaloperatie. Choice heeft ruim 10.000 voorlopig nog gratis gebruikers. De beurswaakhond FSMA schorste dinsdag de notering van Choice in afwachting van een persbericht. Dat komt er mogelijk vandaag.