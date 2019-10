Suske en Wiske bundelen krachten met Jommeke

Het fusiebedrijf, dat vanaf 1 januari verdergaat onder de naam Standaard Uitgeverij, staat voor een omzet van zo’n 30 miljoen euro. De Tieltse groep Lannoo is in omzet nog de helft groter, maar puur op basis van de uitgeefactiviteiten zijn beide bedrijven aan elkaar gewaagd.

Voor Standaard Uitgeverij gaat het om de eerste grote deal sinds de Vlaamse uitgever zich begin vorig jaar losmaakte van de Nederlandse WPG-groep. ‘Twee dingen maken dit voor ons interessant’, zegt CEO Jeroen Overstijns. ‘Enerzijds krijgen we meer schaalgrootte. Dat geeft ons een hefboom in commerciële onderhandelingen en bij het aantrekken van de juiste competenties. Anderzijds laat het toe onze kosten te rationaliseren.’

Dragonetti

De Fransen wisten zich met Jommeke geen raad, maar de Gentenaar Dragonetti bezorgde de blonde Vlaamse stripheld, die in 1955 bedacht werd door tekenaar Jef Nys, een tweede leven. Later stapte Moortgat uit de uitgeverij, en kwam een tak van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens aan boord.

De fusie van de twee uitgeverijen is een zeldzame consolidatie in een boekenmarkt die nochtans erg versnipperd is en een structurele achteruitgang kent. De Vlaamse boekenverkoop kende vorig jaar een stabiele omzet van 188 miljoen euro, maar die kwam er na jaren van aanhoudende dalingen, met 1,5 à 3 procent per jaar. In volume daalde de boekenverkoop ook in 2018 nog met 2,9 procent. Strips en kinderboeken zijn goed voor een kwart van de boekenomzet.