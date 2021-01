Telenet laat tv-abonnees van sport proeven

Geen Belgisch voetbal

Het telecom- en mediabedrijf mikt met de nieuwe zender op de occasionele sportliefhebber. Wie sport meer fanatiek volgt, is aangewezen op de betaalzender Play Sports. Ook het Belgisch voetbal blijft achter de betaalmuur, net als de Duitse, Italiaanse en Spaanse voetbalcompetitie. 'We mikken op kijkers die wel eens een match van de Premier League of een formule 1-race willen zien, maar niet per se de hele competitie volgen', zegt marketinghoofd Dieter Nieuwdorp.