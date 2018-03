Telenet neemt Woestijnvis, Vier en Vijf over

Wouter Vandenhaute, die Woestijnvis 20 jaar geleden opstartte, blijft voorzitter van De Vijver Media. 'Het is een afscheid, maar geen vaarwel. Het is een dubbel gevoel om de droom waarmee we gestart zijn in 1997 als aandeelhouder los te laten. Maar ik zal me blijven inzetten in het nieuwe verhaal. De overname door Telenet is de beste garantie op succes', zegt hij. Telenet benadrukt dat dit alles geen impact zal hebben op de overeenkomsten met andere televisiezenders.