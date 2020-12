Telenet sluit Streamz in Wallonië niet uit

Het is niet uitgesloten dat Streamz, de streamingdienst van DPG Media en Telenet, ooit de stap naar Wallonië zet. Dat zegt Telenet-topman John Porter.

Het Vlaamse alternatief voor het Amerikaanse Netflix werd afgelopen najaar gelanceerd door de commerciële mediagroepen DPG en Telenet. De openbare oproep VRT werkt samen met de nieuwe streamingdienst door programma’s aan te leveren, waarbij sommige series exclusief in preview op Streamz te zien zijn.

In Franstalig België kwam het nog niet tot een dergelijke lokale krachtenbundeling tegen de Amerikaanse techreuzen. Porter sluit niet uit dat Streamz de taalgrens oversteekt. ‘Het is iets dat we in de loop der tijd zouden bekijken’, zei hij in de marge van een debat met verschillende media-CEO’s tijdens het evenement Media & Culture Fast Forward.

VOO

Een eventuele lancering in Wallonië zou wellicht samengaan met een overname van of samenwerking met de Waalse kabeloperator VOO. Die is binnenkort weer te koop, nadat een eerdere verkoop aan de Amerikaanse investeerder Providence door de rechtbank ongedaan gemaakt werd. 'We hebben al ruim 300.000 Franstalige mobiele Base-klanten en een paar honderdduizend Franstalige klanten in Brussel. We kunnen zeker meer schaal gebruiken’, klinkt het.

We streven ernaar verdeeld te worden door andere operatoren, zoals Proximus. John Porter CEO Telenet

Streamz heeft meer volume nodig om de strijd met giganten als Netflix en Disney+ aan te kunnen. ‘Daarom streven we er ook naar om verdeeld te worden door andere operatoren zoals Proximus’, zei Porter. 'Als we meer volume hebben, zal de prijs van Streamz misschien iets lager kunnen', zei hij nog.

VRT

Porter en zijn collega Kris Vervaet van DPG wilden niet kwijt hoeveel abonnees Streamz in zijn eerste drie maanden al verzameld heeft, boven op de ongeveer 400.000 Play-klanten die Telenet in de joint venture inbracht. ‘We zijn blij met onze cijfers. We zijn op weg om op de middellange termijn de kloof met (marktleider) Netflix te dichten’, zei Vervaet.

Volgens de DPG-topman is nu iets minder dan 40 procent van de Vlaamse gezinnen op een of meer streamingdiensten geabonneerd. Hij rekent erop dat een gemiddeld Vlaams gezin op termijn twee tot drie streamingdiensten zal hebben en dat Streamz er daar een van wordt.