Tencent koopt Britse spelletjesfabrikant Sumo

De Chinese internetgroep Tencent legt ruim 1 miljard euro op tafel voor de Britse beursgenoteerde fabrikant van videospelletjes Sumo.

Sumo Group werd in 2003 opgericht in het Noord-Engelse Sheffield en is uitgegroeid tot een groep met 1.200 werknemers, verspreid over vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Polen en India. Sumo omvat eigenlijk drie bedrijven: Sumo Digital, de grootste tak, Pipeworks Studios en Atomhawk.

De groep is vooral bekend van haar werk met licenties van uitgevers zoals Sega ('Sonic Racing') en Sony ('Little Big Planet'). Buiten racespelletjes zijn de producten van Sumo onder meer ook populair bij snookerliefhebbers met titels zoals WST Snooker. Sumo werkt ook voor bekende klanten als Microsoft Xbox, Amazon Game Studios, Apple, Google en BBC.

Sumo Group was al voor een stukje (8,75%) in handen van Tencent en belandt nu helemaal bij de Chinese internetreus. Die legt 513 pence per aandeel op tafel, een premie van 43 procent tegenover de koers van vrijdag en een pak meer dan de hoogste notering die het aandeel van Sumo ooit haalde (407 pence).