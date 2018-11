Thaise zakenman koopt tijdschrift Fortune

Fortune is één van de bekendste zakelijke publicaties van de VS. Het merk kreeg wereldwijde bekendheid als de auteur van allerlei invloedrijke lijstjes, met voorop de ‘Fortune 500’ van allergrootste Amerikaanse ondernemingen, gerangschikt volgens omzet.

Meredith kreeg het blad in januari in portefeuille, als onderdeel van de aankoop van de mediagroep Time Inc voor 1,84 miljard dollar.

Sindsdien deed de uitgever verschillende printtitels van de hand om met de opbrengst zijn schulden af te bouwen. Het bekende nieuwsmagazine Time werd in september verkocht aan het echtpaar Marc en Lynne Benioff. Meneer Benioff is de oprichter en eigenaar van het softwarebedrijf Salesforce.com. Het echtpaar betaalde 190 miljoen dollar voor Time.

De koper van Fortune is één van de bekendste zakenlui in Thailand, die actief is in verschillende telecom- en internetbedrijven.