The New York Times stopt met politieke cartoons

De Amerikaanse krant The New York Times zal vanaf 1 juli niet langer politieke cartoons publiceren in haar internationale editie. Die lijkt het gevolg van de internationale ophef over een omstreden spotprent in april.

De beslissing komt anderhalve maand nadat enorme ophef was ontstaan over een cartoon die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voorstelde als de blindegeleidehond van de Amerikaanse president Donald Trump. Joodse organisaties noemden de cartoon onversneden antisemitisch. De krant trok de spotprent terug en bood haar excuses voor de antisemitische clichés, die ze 'kwetsend' noemde.

Huiscartoonist Patrick Chappatte, van wie het contract werd opgezegd, betreurt de beslissing om geen cartoons meer te publiceren. 'Ik leg mijn pen met een zucht neer. Vele jaren werk worden tenietgedaan door één spotprent, niet eens de mijne, die nooit in de beste krant ter wereld had mogen staan', schrijft hij in een blogpost.

Turkse keizer zonder kleren

Hij waarschuwt dat de wereld humor meer dan ooit nodig heeft. 'The New York Times was een van de laatste plaatsen voor politieke cartoons. Wie zal nu tonen dat de Turkse keizer Recep Tayyip Erdogan geen kleren heeft als de Turkse cartoonisten dat niet kunnen doen? Cartoonisten uit Venezuela, Nicaragua en Rusland moesten hun land ontvluchten. De voorbije jaren hebben sommigen van de beste Amerikaanse cartoonisten hun job verloren omdat ze te kritisch waren over Trump. Misschien moeten we ons zorgen beginnen maken. En moet we terugslaan. Politieke cartoons zijn samen met de democratie ontstaan en ze worden aangevallen als de vrijheid in het gedrang komt', schrijft hij.