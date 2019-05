Thom Pelckmans koopt sprekersbureau Read My Lips

Thom Pelckmans, de topman van de gelijknamige uitgeverij, koopt het sprekersbureau Read My Lips.

Bij Read My Lips kunnen bedrijven terecht voor sprekers of moderatoren voor een evenement. In de portefeuille zitten 180 namen, van Eva Daeleman over Sven Ornelis tot Wouter Torfs, Johnny Thijs of Karel Van Eetvelt. Het stichtende koppel Jan Puype en Anne Everard zocht al enkele maanden naar een overnemer voor het sprekersbureau en vond die bij Thom Pelckmans, de gedelegeerd bestuurder van Pelckmans Uitgevers.

Een overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. Puype, ook bekend als journalist en auteur, had de verkoop onlangs al aangekondigd via sociale media.

'Dit is een privé-investering', beklemtoont Thom Pelckmans. 'Read My Lips wordt dus niet geïntegreerd in de uitgeverij en blijft bestaan als aparte entiteit. Op die manier kan het bureau in alle vrijheid sprekers blijven aanspreken.'

'Toen dit dossier enkele maanden geleden voorbijkwam, zag ik mogelijkheden om het bureau verder te professionaliseren en naar een hoger niveau te tillen. De komende maanden zullen we met het huidige team een plan van aanpak opstellen. Zowel in het aanbod van sprekers en de gekozen onderwerpen als in de marketing zie ik potentieel.'