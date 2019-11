Thomas Leysen stapt in Belgisch 'Spotify voor academische boeken'

Perlego, een bedrijf dat een abonnementsdienst aanbiedt voor academische boeken, heeft 7 miljoen pond (8 miljoen euro) opgehaald bij een groep investeerders, onder wie de Vlaamse topondernemer Thomas Leysen.

Voor Perlego, opgericht door de Belg Gauthier Van Malderen, gaat het om de tweede grote kapitaalronde in ruim een jaar. In september vorig jaar haalde Perlego al eens 4,1 miljoen euro op.

Dat de scale-up in ons land minder bekend is, komt omdat Van Malderen zijn bedrijf in Londen uitbouwde en tot op vandaag geen aanbod voor Belgische gebruikers heeft. Al komt daar verandering in, want Perlego wil ook boeken van Belgische uitgevers op zijn platform gaan aanbieden.

Mediahuis

De investeerders die in het bedrijf stapten, zijn niet van de minste. Onder hen zit Thomas Leysen, voorzitter van Umicore en de krantenuitgever Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad). Ook Caspar Van Rhijn, een voormalig kaderlid van Mediahuis, stopt geld toe.

Schermvullende weergave Gaulthier Van Malderen. ©Perlego LTD

Andere investeerders zijn de durfkapitalisten Charlie Songhurst (Dedicated VC), Simon Franks (de oprichter van LoveFilm, een Brits streamingplatform dat door Amazon werd overgenomen) en Alex Chesterman (de oprichter van de vastgoedsite Zoopla).

Verdienmodel

De financiering gaat vooral naar het ontwikkelen van een nieuwe versie van Perlego’s platform. Perlego wil ook investeren in een niet-Engelstalig aanbod, als eerste stap in een strategie om verder door te breken in Europa. 'Leren moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar helaas laat het klassieke verdienmodel van uitgevers dat niet toe. Met Perlego keren we die situatie om. Ons platform verbetert de toegang tot kennis door die betaalbaar en mobiel te maken, en tegelijk verhogen we de winstgevendheid van de uitgevers', zegt Van Malderen.