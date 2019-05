Thomas Leysen verkoopt Ierse aandelen aan Mediahuis

Het belang van Mediahuis in de Ierse beursgenoteerde krantengroep Independent News & Media loopt op tot 29,9 procent.

De Vlaamse krantengroep Mediahuis, de koepel boven De Standaard en Het Nieuwsblad, verraste eind vorige maand met de aankondiging dat ze haar zinnen gezet had op de overname van de Ierse sectorgenoot Independent News & Media (INM). Mediahuis heeft bijna 150 miljoen euro veil om INM in te lijven.

INM stond al langer op de radar van Mediahuis, al was het maar omdat voorzitter Thomas Leysen al een tijdje aandeelhouder was van de Ierse uitgever. Hij had een belang van ruim 14 miljoen aandelen, goed voor een participatie van 1,01 procent.

Dat pakket heeft hij nu voor een beetje meer dan 10 eurocent per stuk doorgeschoven naar Mediahuis, leert een beursmelding van INM. Met de verkoop is dus bijna 1,5 miljoen euro gemoeid. Het is niet meteen duidelijk of Leysen verdiende of verloor aan de transactie.