Tom Coninx lanceert online sportplatform

Het webplatform, dat zaterdag gelanceerd wordt, zal nieuws, interviews en sfeerreportages brengen over wielrennen en voetbal, zowel live als met opgenomen materiaal. 'We werken met een erg compacte ploeg en kleine camera's, waaronder GoPro's. Daardoor kunnen we razendsnel content online zetten', zegt Coninx (44).