Topman mediagroep CBS vertrekt na #metoo-schandaal

Moonves is de topman van mediagroep CBS, voornamelijk bekend van de gelijknamige tv-zender. Het conglomeraat mag op zoek naar een nieuwe leider nu CEO en bestuursvoorzitter Les Moonves ontslag heeft genomen, met zes leden van de raad van bestuur in zijn spoor.

De 68-jarige Moonves, bekend als een van de machtigste mediafiguren in de VS, wordt ervan beschuldigd verschillende vrouwen te hebben aangerand en geïntimideerd gedurende zijn carrière. Het magazine The New Yorker publiceerde zondag een tweede verhaal, na een eerste in juli, met getuigenissen van zes vrouwen. Moonves dwong hen tot seks en gedroeg zich gewelddadig, luidt het.